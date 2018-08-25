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    Диетолог Фабрис вернулась в «Спартак». Клуб уволил ее в феврале

    Специалист по питанию Сара Фабрис вернулась на работу в «Спартак». Как и ранее она будет занимать должность диетолога-нутрициониста.

    Также, как и в прошлом году, итальянка будет приезжать в Россию на несколько дней каждый месяц. В августе она уже посетила базу московского клуба в Тарасовке.

    Фабрис и шеф-повара Вальтера Дри пригласили в «Спартак» в феврале 2017 года по рекомендации главного тренера Массимо Карреры. Спустя год клуб прекратил сотрудничество с ними.

    Источник: Sport24

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    25.08.2018 13:52
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 10:48

      ну значит опять появилась необходимость.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 25 августа 2018, 18:39

      Жиреть начали ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 16:13

      Значит в меню будут макароны.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 15:32

      Не тому оанее ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 25 августа 2018, 15:27

      В России проблема с диетологами-нутриционистами?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Анатолий1979 25 августа 2018, 14:36

      Опять накормит Фернандо. Будет как и раньше колобочком))))

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 августа 2018, 14:33

      Новость ни о чём.
      А как там поживает местный уборщик ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > KLIM777 25 августа 2018, 16:03

      Там песок уже подметать за ними надо, а не опилки.
      Хотя если это намёк на Буратин, то тогда уже труху.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 25 августа 2018, 14:01

      Сара, обрати особое внимание на Джикию и Максименко, парни явно склонны к полноте, ну и к тем, что на банке сидят, чтобы жопы не поотращивали.

      6
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      Рейтинг: +837

      eleng 25 августа 2018, 13:58

      Условия: не менее €10,000 в месяц, независимо от местонахождения, перелёт только первым классом, проживание 5 звёзд, возмещение транспортных расходов, страховка.

      4
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 25 августа 2018, 13:53

      Научилась варить спартаковский борщ?

      0
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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY > Dieter Günther Bohlen 25 августа 2018, 14:02

      она нутриционист, будет делать котлеты из нутрий

      6
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