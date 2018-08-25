Диетолог Фабрис вернулась в «Спартак». Клуб уволил ее в феврале

Специалист по питанию Сара Фабрис вернулась на работу в «Спартак». Как и ранее она будет занимать должность диетолога-нутрициониста.

Также, как и в прошлом году, итальянка будет приезжать в Россию на несколько дней каждый месяц. В августе она уже посетила базу московского клуба в Тарасовке.

Фабрис и шеф-повара Вальтера Дри пригласили в «Спартак» в феврале 2017 года по рекомендации главного тренера Массимо Карреры. Спустя год клуб прекратил сотрудничество с ними.