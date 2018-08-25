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    Хохлов: «В адрес Ташаева будут кричалки. Ему нужно к этому готовиться»

    Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов уверен, что в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» болельщики бело-голубых не оставят без внимания полузащитника Александра Ташаева.

    «В адрес Ташаева будут кричалки – я в этом даже не сомневаюсь. Но мы во время матча будем не кричалки слушать, а следить за происходящим на футбольном поле.

    Это Ташаеву нужно к этому готовиться. Мне кажется, его включат в стартовый состав», – сказал Хохлов.

    Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что Ташаев может пропустить встречу из-за травмы.

    Источник: ФК «Динамо»

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    25.08.2018 06:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 августа 2018, 11:23

      дисциплинарный вам такой впаяют что потом хаить будете своих болел

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 августа 2018, 11:17

      ни куя болелы Спартака ваш писк враз перекричит так что вас не видно и не слышно будет товарищ хохлов

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 11:01

      Было сообщение что Ташаев не сможет сыграть с Динамо. Думаю Александр понимает какое сейчас к нему отношение динамовских болельщиков. Все это надо пережить.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 25 августа 2018, 10:46

      Если есть характер злее будет ! посмотрите на Дзюбу.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 августа 2018, 09:43

      ну во первых Ташаев похоже все же не сыграет, а во вторых думаю он уже сам готов к такому и для него это неожиданностью не станет.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 25 августа 2018, 09:31

      Странно у хрюшек всё, в том году слышно было, а в этом, вдруг, не слышно станет. Смешные.)))

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 августа 2018, 08:31

      Кому там кричать? ...ходят на вас полтора инвалида, а вот идиотский баннер, по примеру конских дегенератов - всегда пожалуйста.)))

      8
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      Рейтинг: +600

      polozovs 25 августа 2018, 08:14

      Хохлов должен готовиться к тому, что кричалок Динамо не будет слышно!
      А вот банана-мама ему сниться будет !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 25 августа 2018, 06:58

      Сдается мне дело все же не в травме. Тренер просто решил поберечь Ташаева от динамовской торсиды

      8
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > oyabun 25 августа 2018, 07:23

      Я тоже так думаю, он ещё не заиграл за Спартак и болельщики Динамо могут морально задавить!

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      Рейтинг: +1021

      Фотон > DVOK68 25 августа 2018, 09:46

      А он скоро на лавке все матчи будет проводить.

      0
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