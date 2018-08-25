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  • Хохлов: «В адрес Ташаева будут кричалки. Ему нужно к этому готовиться»

Хохлов: «В адрес Ташаева будут кричалки. Ему нужно к этому готовиться»

25 августа 2018, 06:50
11

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов уверен, что в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» болельщики бело-голубых не оставят без внимания полузащитника Александра Ташаева.

«В адрес Ташаева будут кричалки – я в этом даже не сомневаюсь. Но мы во время матча будем не кричалки слушать, а следить за происходящим на футбольном поле.

Это Ташаеву нужно к этому готовиться. Мне кажется, его включат в стартовый состав», – сказал Хохлов.

Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что Ташаев может пропустить встречу из-за травмы.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Ташаев Александр Хохлов Дмитрий
Комментарии (11)
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oyabun
1535169504
Сдается мне дело все же не в травме. Тренер просто решил поберечь Ташаева от динамовской торсиды
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polozovs
1535174060
Хохлов должен готовиться к тому, что кричалок Динамо не будет слышно! А вот банана-мама ему сниться будет !
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Боцман59rus
1535175112
Кому там кричать? ...ходят на вас полтора инвалида, а вот идиотский баннер, по примеру конских дегенератов - всегда пожалуйста.)))
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Shotlandets86
1535178686
Странно у хрюшек всё, в том году слышно было, а в этом, вдруг, не слышно станет. Смешные.)))
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OfaZavr
1535179384
ну во первых Ташаев похоже все же не сыграет, а во вторых думаю он уже сам готов к такому и для него это неожиданностью не станет.
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a_who
1535183179
Если есть характер злее будет ! посмотрите на Дзюбу.
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zigbert
1535184101
Было сообщение что Ташаев не сможет сыграть с Динамо. Думаю Александр понимает какое сейчас к нему отношение динамовских болельщиков. Все это надо пережить.
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Полная Канистра
1535185046
ни куя болелы Спартака ваш писк враз перекричит так что вас не видно и не слышно будет товарищ хохлов
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Полная Канистра
1535185439
дисциплинарный вам такой впаяют что потом хаить будете своих болел
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