Хохлов: «В адрес Ташаева будут кричалки. Ему нужно к этому готовиться»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов уверен, что в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» болельщики бело-голубых не оставят без внимания полузащитника Александра Ташаева.

«В адрес Ташаева будут кричалки – я в этом даже не сомневаюсь. Но мы во время матча будем не кричалки слушать, а следить за происходящим на футбольном поле.

Это Ташаеву нужно к этому готовиться. Мне кажется, его включат в стартовый состав», – сказал Хохлов.

Ранее главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что Ташаев может пропустить встречу из-за травмы.