Каррера: «Если у отца Кутепова есть что сказать, то пусть скажет это сыну»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что на его отношения с защитником команды Ильей Кутеповым не повлияли слова отца футболиста.

Ранее Олег Кутепов заявил, что московский клуб должен подумать над повышением зарплаты Илье после его успешного выступления на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.

«Если у отца есть что сказать, то пусть скажет это сыну. Я не буду отвечать на вопрос об этом.

На отношения с Ильей эта ситуация никак не повлияла. Он не играл из-за травмы, и только по этой причине», – сказал Каррера.

Текущее пятилетнее соглашение с Кутеповым «Спартак» заключил в 2016 году.