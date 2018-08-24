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  • Каррера: «Если у отца Кутепова есть что сказать, то пусть скажет это сыну»

Каррера: «Если у отца Кутепова есть что сказать, то пусть скажет это сыну»

24 августа 2018, 19:32
23

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что на его отношения с защитником команды Ильей Кутеповым не повлияли слова отца футболиста.

Ранее Олег Кутепов заявил, что московский клуб должен подумать над повышением зарплаты Илье после его успешного выступления на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.

«Если у отца есть что сказать, то пусть скажет это сыну. Я не буду отвечать на вопрос об этом.

На отношения с Ильей эта ситуация никак не повлияла. Он не играл из-за травмы, и только по этой причине», – сказал Каррера.

Текущее пятилетнее соглашение с Кутеповым «Спартак» заключил в 2016 году.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Каррера Массимо
Комментарии (23)
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Dieter Günther Bohlen
1535128776
Вітаю всіх з днем незалежності України!
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OfaZavr
1535129982
правильно Массимо, нечего вестись на их провокационные вопросы.
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Yev
1535130214
Хуже всего, когда родители пытаются помочь, когда их об этом не просят. Пацану теперь краснеть из-за "справедливого" папы.
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Полная Канистра
1535131033
папа везде встревает со своими догмами и от этого только хуже сыну Илье
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nik55
1535131248
Сычев тоже папу послушал
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кошмарик
1535131320
похожее мы уже видели с папанькой Сычева.. папанька помог сыну убить карьеру.. Играй Илья и деньги найдут тебя..
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Мары
1535131878
Золотой телец Олегу Кутепову спать не даёт.Лучше б вспомнил историю Сычёва и задумался.Так удобней для всех будет.
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MDAR
1535131987
Карерра как всегда в интервью красавчик. Все правильно, хочешь большую зарплату сына, то общайся с сыном, а не с журналистами. Борзеть не надо. Илья уж не маленький, может и сам за себя говорить.
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21082014
1535132120
отцы нередко в таких ситуациях оказывают медвежью услугу своим отпрыскам.среди прочих Неймар мог бы подтвердить это.
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GoldPlayFIFARus9
1535134454
Куда поднимать? Что там поднимать? И так платят какие-то нереальные, сумасшедшие деньги за то,что люди занимаются любимым делом. И так уже обеспечена безбедная старость,нет надо ещё больше!!!!! Видимо не хватает по вилле каждому члену семьи
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