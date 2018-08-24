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    Каррера: «Если у отца Кутепова есть что сказать, то пусть скажет это сыну»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что на его отношения с защитником команды Ильей Кутеповым не повлияли слова отца футболиста.

    Ранее Олег Кутепов заявил, что московский клуб должен подумать над повышением зарплаты Илье после его успешного выступления на чемпионате мира-2018 в составе сборной России.

    «Если у отца есть что сказать, то пусть скажет это сыну. Я не буду отвечать на вопрос об этом.

    На отношения с Ильей эта ситуация никак не повлияла. Он не играл из-за травмы, и только по этой причине», – сказал Каррера.

    Текущее пятилетнее соглашение с Кутеповым «Спартак» заключил в 2016 году.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2018 19:32
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 25 августа 2018, 11:54

      Кутеповская Санта-барбара уже утомила)))

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 09:18

      Редко советы отца не помогают сыну встать на путь истинный ,но в данном случае он сделал ошибку.

      2
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 24 августа 2018, 21:14

      Куда поднимать? Что там поднимать? И так платят какие-то нереальные, сумасшедшие деньги за то,что люди занимаются любимым делом. И так уже обеспечена безбедная старость,нет надо ещё больше!!!!! Видимо не хватает по вилле каждому члену семьи

      4
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 24 августа 2018, 20:51

      Отец нормальный должен такого сына в угол поставить,на горох) за многочисленные косяки и не имение представления о роли защитника в футболе, а этот...

      1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 24 августа 2018, 20:44

      По его суждению же, если он будет играть хуже, то и зарплату надо уменьшать? К хехам контракт! И туда же договоренности)))

      0
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      Рейтинг: +1307

      21082014 24 августа 2018, 20:35

      отцы нередко в таких ситуациях оказывают медвежью услугу своим отпрыскам.среди прочих Неймар мог бы подтвердить это.

      8
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 24 августа 2018, 20:33

      Карерра как всегда в интервью красавчик. Все правильно, хочешь большую зарплату сына, то общайся с сыном, а не с журналистами. Борзеть не надо. Илья уж не маленький, может и сам за себя говорить.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 августа 2018, 20:31

      Золотой телец Олегу Кутепову спать не даёт.Лучше б вспомнил историю Сычёва и задумался.Так удобней для всех будет.

      12
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Мары 24 августа 2018, 21:15

      Пилите Шура, пилите, они золотые

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары > GoldPlayFIFARus9 24 августа 2018, 22:22

      :-)) ! +

      0
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 24 августа 2018, 20:24

      Папаня бы лучше свою зарплату считал, чай не пенсионер...

      3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 24 августа 2018, 20:22

      похожее мы уже видели с папанькой Сычева.. папанька помог сыну убить карьеру.. Играй Илья и деньги найдут тебя..

      5
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