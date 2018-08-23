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    Отец Кутепова: «Илья успешно провел ЧМ, почему он должен работать по старому контракту? Сейчас самое время повысить ему зарплату»

    Отец защитника «Спартака» Ильи Кутепова Олег Кутепов рассказал о ситуации с 24-летним футболистом.

    Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересованы «Зенит» и «Краснодар».

    – Илья, наконец, вернулся в общую группу. Как у него настроение?

    – Отличное настроение. Вот только травма эта очень не вовремя вылезла.

    – Сейчас в «Спартаке» прилично выглядит линия обороны: Джикия вернулся, плюс купили сильного защитника Жиго.

    – Если б он был такой сильный, играл бы за сборную Франции. Рано делать такие выводы, сезон только начался.

    – Илья уверен в себе, уверен, что попадет в основу после восстановления?

    – Конечно, уверен, все же видели, как он сыграл на чемпионате мира! Порой, не понимаю решения Массимо Карреры. В чемпионском сезоне везение было, а сейчас... Возьмите матч с «Краснодаром»: считаю, что «Спартак» отскочил, «Краснодар» мог минимум три забивать. Тот же Александр Максименко пока еще не нюхал пороху таких матчей. Все пока на тоненького.

    – Максименко только с ПАОКом в первой игре раз ошибся, зато в ответном выручал, в Краснодаре тоже пару раз спас.

    – Да, в Москве выручил. Но опять же, сезон только начался, посмотрим, что будет дальше.

    – Вернемся к Илье. Каррера ему говорит, что ждет его, хочет, чтоб быстрее вернулся?

    – Перед матчем с «Краснодаром» Каррера спрашивал: «Можешь выйти?». Но Илья ответил, что пока не готов. Там же одно время даже шли разговоры об операции, но Илья пообщался еще и с врачами сборной, те посмотрели и сказали, что операция не нужна.

    Нужно лишь не форсировать восстановление. В прошлом году перед первым матчем с «Ливерпулем» Каррера тоже просил помочь, Илья вышел, хотя до конца не был здоров. А в ответном-то сын уже не играл…

    – В последние дни появились новости об интересе к Илье со стороны «Краснодара» и «Зенита». Под этими новостями есть основания?

    – Возможно, это ход агента. Роману Зобнину после чемпионата мира улучшили контракт. А тут человек вернулся с успешного чемпионата мира, почему он должен работать по старому контракту? Если Илья так сыграл за сборную, то лучшего момента для поднятия ценника, повышения зарплаты не найти.

    – А откуда вам известно, что Зобнину подняли зарплату?

    – Об этом писали средства массовой информации.

    – То есть, вы полагаете, что это агент Ильи запустил информацию об интересе со стороны «Краснодара» и «Зенита»?

    – Во всяком случае, я бы так сделал. Агенту Ильи имело смысл расшевелить руководство «Спартака»... Однако я не вижу смысла переходить в «Краснодар». Вариант с «Зенитом» выглядит предпочтительнее. Посмотрите, кто там в центре играет. Миха Мевля, Эмануэль Маммана, правда, он травмирован, Бранислав Иванович – все иностранцы. Игрок с российским паспортом точно не помешал бы.

    – С сыном наверняка обсуждали эти слухи. Что он говорит?

    – Говорит, что на связи агентом, тот работает – и все. Ничего с матерью мы толком не знаем. Но думаю, было бы правильно, если бы Илья переподписал контракт со «Спартаком».

    – Сам-то он хочет остаться в «Спартаке»?

    – Конечно, хочет. И я хочу, чтоб он остался.

    Нынешнее соглашение Кутепова со «Спартаком» рассчитано до 2021 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.08.2018 17:14
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 25 августа 2018, 11:42

      Папа Олег смотрел вообще матчи Спартака в этом сезоне? Жиго играет дай бог!!! За 4 тура 1 гол, 1 голевая для центрального защитника! Играет позиционно грамотно, верх снимает, читает игру, не дергаетс, не фолит у штрафной! Он за сборную Франции не играет)) вопрос времени.

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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 24 августа 2018, 12:06

      Извиняюсь за выражение, но охер...ли вот такие вот эксперты. Когда сын играет отвратительно - руководство команды не говорит, что нужно перезаключить контакт с более низкой зп. К тому же, контракт есть контракт, в котором прописаны все условия на следующий период, если что-то не нравится не заключай, играй в той команде и с тем контрактом, в которой тебя все устраивает.
      А про сборную: они обыграли только Саудовскую Аравию и Египет, команды которые было позорно не обыгрывать. Если бы он выиграл чемпионат мира с Россией и ему присудили бы награду лучшего защитника - тогда да. К тому же, пусть в штаб сборной и пишет с просьбой увеличить контракт. А про паспорт вообще мог бы и помолчать, это косвенное преимущество и на зарплату никак не должно влиять.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 августа 2018, 06:04

      Кутепов был худший в сборной, нам очень повезло что в матче с египтом 2ое пенальти не поставили, из-за его действий.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 августа 2018, 03:36

      Опять на первом месте деньги, эх, папаша, только стало мнение в отношении Ильюши меняться в лучшую сторону, так нет, надо было эту ложку дёгтя добавить...

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 22:19

      Илья еще не провел ни одного матча за Спартак в новом сезоне. Прежде всего ему надо показать свою игру ,которая будет полезна для команды. А вот разговоры о зарплате пусть уходят на второй план.

      5
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      Рейтинг: +982

      O-Z 23 августа 2018, 21:43

      Жесть.. Лучше бы врачам и педагогам подняли зарплату.

      2
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 23 августа 2018, 19:29

      Мда. только отношение к своему сыну ухудшил таким высказыванием....

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 августа 2018, 19:11

      Не надоело лысого гонять.
      Илья сам уже ответил на все слухи.
      Смысл полоскать бельё в мыльном растворе ?

      3
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 23 августа 2018, 19:03

      Жадность фраера, папаша, погубила,
      Сколько их из Спартака поуходило.
      Сверкают по Рубинам и Ростовам
      На полусогнутых... Хотелося большого

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2018, 18:51

      Пока Джикия в составе этой глисте места нет. Вот папаша и психанул. Бабки давай, БАБКИ...

      3
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