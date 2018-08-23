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  • Отец Кутепова: «Илья успешно провел ЧМ, почему он должен работать по старому контракту? Сейчас самое время повысить ему зарплату»

Отец Кутепова: «Илья успешно провел ЧМ, почему он должен работать по старому контракту? Сейчас самое время повысить ему зарплату»

23 августа 2018, 17:14
47

Отец защитника «Спартака» Ильи Кутепова Олег Кутепов рассказал о ситуации с 24-летним футболистом.

Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересованы «Зенит» и «Краснодар».

– Илья, наконец, вернулся в общую группу. Как у него настроение?

– Отличное настроение. Вот только травма эта очень не вовремя вылезла.

– Сейчас в «Спартаке» прилично выглядит линия обороны: Джикия вернулся, плюс купили сильного защитника Жиго.

– Если б он был такой сильный, играл бы за сборную Франции. Рано делать такие выводы, сезон только начался.

– Илья уверен в себе, уверен, что попадет в основу после восстановления?

– Конечно, уверен, все же видели, как он сыграл на чемпионате мира! Порой, не понимаю решения Массимо Карреры. В чемпионском сезоне везение было, а сейчас... Возьмите матч с «Краснодаром»: считаю, что «Спартак» отскочил, «Краснодар» мог минимум три забивать. Тот же Александр Максименко пока еще не нюхал пороху таких матчей. Все пока на тоненького.

– Максименко только с ПАОКом в первой игре раз ошибся, зато в ответном выручал, в Краснодаре тоже пару раз спас.

– Да, в Москве выручил. Но опять же, сезон только начался, посмотрим, что будет дальше.

– Вернемся к Илье. Каррера ему говорит, что ждет его, хочет, чтоб быстрее вернулся?

– Перед матчем с «Краснодаром» Каррера спрашивал: «Можешь выйти?». Но Илья ответил, что пока не готов. Там же одно время даже шли разговоры об операции, но Илья пообщался еще и с врачами сборной, те посмотрели и сказали, что операция не нужна.

Нужно лишь не форсировать восстановление. В прошлом году перед первым матчем с «Ливерпулем» Каррера тоже просил помочь, Илья вышел, хотя до конца не был здоров. А в ответном-то сын уже не играл…

– В последние дни появились новости об интересе к Илье со стороны «Краснодара» и «Зенита». Под этими новостями есть основания?

– Возможно, это ход агента. Роману Зобнину после чемпионата мира улучшили контракт. А тут человек вернулся с успешного чемпионата мира, почему он должен работать по старому контракту? Если Илья так сыграл за сборную, то лучшего момента для поднятия ценника, повышения зарплаты не найти.

– А откуда вам известно, что Зобнину подняли зарплату?

– Об этом писали средства массовой информации.

– То есть, вы полагаете, что это агент Ильи запустил информацию об интересе со стороны «Краснодара» и «Зенита»?

– Во всяком случае, я бы так сделал. Агенту Ильи имело смысл расшевелить руководство «Спартака»... Однако я не вижу смысла переходить в «Краснодар». Вариант с «Зенитом» выглядит предпочтительнее. Посмотрите, кто там в центре играет. Миха Мевля, Эмануэль Маммана, правда, он травмирован, Бранислав Иванович – все иностранцы. Игрок с российским паспортом точно не помешал бы.

– С сыном наверняка обсуждали эти слухи. Что он говорит?

– Говорит, что на связи агентом, тот работает – и все. Ничего с матерью мы толком не знаем. Но думаю, было бы правильно, если бы Илья переподписал контракт со «Спартаком».

– Сам-то он хочет остаться в «Спартаке»?

– Конечно, хочет. И я хочу, чтоб он остался.

Нынешнее соглашение Кутепова со «Спартаком» рассчитано до 2021 года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья
Комментарии (47)
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1535034014
Играй он в Европе - получал бы, в лучшем случае, половину от текущего контракта
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kvm
1535034120
гнильцой от интервью папаши попахивает...
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cska-62
1535034845
"...Роману Зобнину после чемпионата мира улучшили контракт. А тут человек вернулся с успешного чемпионата мира, почему он должен работать по старому контракту? Если Илья так сыграл за сборную, то лучшего момента для поднятия ценника, повышения зарплаты не найти...". Ну, а то, что контрактные обязательства сторон прописаны до 2021 года - это по хрену! Правовая культура так и прёт!!! И дальше идёт откровенная спекуляция на российском паспорте и чаяния на "переподписание" контракта со "Спартаком"... Есть надежда, что у Ильи свои мозги. Если же их нет, как у его папочки, то можно о нём забыть!!! Тот же Иван Новосельцев начинал куда круче! И где он? Ау?!
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Т34
1535035434
То, что он показал на ЧМ ни в коей мере не относится к Спартаку. Прояви себя в команде положительно, вот тогда можно будет думать о повышении в зарплате. Пока что мы не видели ни надежной, ни выдающейся игре в обороне Спартака с его стороны, а вот "косяков" было достаточно. И сравнивать его с Зобниным смешно и не корректно. Выходи, Илья, покажи всем, на что ты способен, добейся того чтобы ты стал незаменимым игроком основы, вот тогда можно на что-то претендовать. И не красиво, когда разные папаши начинают ходатайствовать за своих чадо, так как объективности тут не может быть, а только желание урвать кусок пожирней.
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erma
1535035559
"Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами всё дадут" Из романа «Мастер и Маргарита» Постскриптум: дадут, если заслужишь. Постпостскриптум: контракты нужно уважать
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Oldtrafford83/97
1535035611
Зобнин херачел весь сезон и в клубе и в сборной, его то можно переподписать на лучших условиях, а вот Кутеп пол сезона просидел на банке и привозил голы когда играл,ЧМ не показатель. Отец ты пьян иди домой.
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Spartak №1
1535035844
на дворе 18 год а у него действующий контракт до 21 года, накуя переподписовать если итак он обязан отработать контракт если конечно он профессионал,,,, а так отцу уже таки хочется понюхать газпромовского газа
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РМЗ
1535036169
Он сыграл хорошо за сборную России, так пусть она и платит. При чем тут спартак
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СЛАВА 81
1535036789
Согласится ли батя на понижение зарплаты , когда Кутепов сыграет плохо ?
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OfaZavr
1535039142
ну так это в сборной (и то во многом за счет Игнашевича) а в клубе он пока ничего особенного не показал. отец судит со своей колокольни и не его дело определять когда пора а когда нет. и чувствуется что он был бы не прочь если бы Кутепов перешел в Зенит в случае видимо не повышения ему зарплаты. а это уже на шантаж похоже. если будут давить то пусть забирает своего "драгоценного" и уматывают.
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