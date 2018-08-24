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    Мещеряков: «Уверен, что и Крыховяк, и Смолов, и Хеведес будут как минимум одними из лучших в России»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о том, когда будут подведены итоги летней тарснферной кампании клуба.

    «Цыплят считают по осени, поэтому предварительное рассмотрение итогов летней трансферной политики будет только после первого круга.

    Но я практически уверен, что и Крыховяк, и Смолов, и Хеведес будут как минимум одними из лучших в стране на своих позициях», – сказал Мещеряков.

    После четырех туров РПЛ «Локомотив» идет на девятой строчке в турнирной таблице, набрав пять очков.

    Источник: Известия

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    24.08.2018 06:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 11:54

      Надо же какое совпадение - русский ,немец и поляк.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 24 августа 2018, 11:21

      Поржал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 августа 2018, 08:24

      меня терзают смутные сомнения....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:10

      Сомневаюсь насчет Смолова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 августа 2018, 06:48

      Можно себя утешать, что покупки, имён были сделаны не зря и руководство не ошиблось в этих трансферах, но время покажет. Подождём их адаптации и встраивание в командную игру "Локо", а потом будем делать выводы.

      3
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 24 августа 2018, 06:43

      Достали уже со своим длинным языком. Дайте Палычу спокойно тренировать команду. А цыплят, как выразился Мещеряков, в РПЛ считают не по осени, а по весне.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 24 августа 2018, 06:41

      ну крыховяк уже и забил да и втягивается хеведес еще пока не играл полный матч а Феде надо время поживем увидим

      1
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