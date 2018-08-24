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  • Мещеряков: «Уверен, что и Крыховяк, и Смолов, и Хеведес будут как минимум одними из лучших в России»

Мещеряков: «Уверен, что и Крыховяк, и Смолов, и Хеведес будут как минимум одними из лучших в России»

24 августа 2018, 06:29
7

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о том, когда будут подведены итоги летней тарснферной кампании клуба.

«Цыплят считают по осени, поэтому предварительное рассмотрение итогов летней трансферной политики будет только после первого круга.

Но я практически уверен, что и Крыховяк, и Смолов, и Хеведес будут как минимум одними из лучших в стране на своих позициях», – сказал Мещеряков.

После четырех туров РПЛ «Локомотив» идет на девятой строчке в турнирной таблице, набрав пять очков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор Хеведес Бенедикт Крыховяк Гжегож
Комментарии (7)
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anri1703
1535082098
ну крыховяк уже и забил да и втягивается хеведес еще пока не играл полный матч а Феде надо время поживем увидим
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Антибиотик
1535082199
Достали уже со своим длинным языком. Дайте Палычу спокойно тренировать команду. А цыплят, как выразился Мещеряков, в РПЛ считают не по осени, а по весне.
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Рубик Докоян
1535082516
Можно себя утешать, что покупки, имён были сделаны не зря и руководство не ошиблось в этих трансферах, но время покажет. Подождём их адаптации и встраивание в командную игру "Локо", а потом будем делать выводы.
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Фотон
1535087418
Сомневаюсь насчет Смолова.
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piligrim1986
1535088295
меня терзают смутные сомнения....
Ответить
Axe111
1535098886
Поржал
Ответить
zigbert
1535100889
Надо же какое совпадение - русский ,немец и поляк.
Ответить
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