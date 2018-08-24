Мещеряков: «Уверен, что и Крыховяк, и Смолов, и Хеведес будут как минимум одними из лучших в России»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о том, когда будут подведены итоги летней тарснферной кампании клуба.

«Цыплят считают по осени, поэтому предварительное рассмотрение итогов летней трансферной политики будет только после первого круга.

Но я практически уверен, что и Крыховяк, и Смолов, и Хеведес будут как минимум одними из лучших в стране на своих позициях», – сказал Мещеряков.

После четырех туров РПЛ «Локомотив» идет на девятой строчке в турнирной таблице, набрав пять очков.