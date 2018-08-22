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  • Президент «Ниццы»: «Марсель» пожалел на трансфер Балотелли 1,5 миллиона»

Президент «Ниццы»: «Марсель» пожалел на трансфер Балотелли 1,5 миллиона»

22 августа 2018, 07:05
11

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер рассказал о том, что «Марсель» этим летом пытался купить нападающего Марио Балотелли.

«У нас было устная договоренность с игроком и его окружением, что он уйдет. Мы готовы были отпустить Марио, если бы были выполнены определенные условия, а именно – плата в размере от 4 до 5 миллионов евро.

«Марсель» предложил ноль, а затем 2,5 миллиона евро, но не более того... Марио был приоритетным вариантом «Марселя», но они не смогли заполучить его, пожалев 1,5 миллиона евро», – заявил Ривьер.

В минувший понедельник французский клуб объявил о том, что итальянский форвард останется в команде.

Источник: L' Equipe
Франция. Лига 1 Ницца Марсель Балотелли Марио
Комментарии (11)
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insider_retro
1534914577
На фоне цифр, которые фигурируют в крайнее время, то 1,5 лимона за Марио выглядят издевательски и не по деловому...
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Отчаянный Пердун
1534914934
как то мало совсем.
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+50/-50
1534918458
1,5 лимона - это разница между тем, что хотели и тем, что предложили. Хотели от 4 лимонов. Предложили 2,5. Разница выглядит оскорбительно мало - 1,5 лимона. 4 или 5 лимонов за нервотрёпа? Не каждый рискнёт. А если Ницца скидывает его, значит и там надоел.
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Cules2013
1534918704
При всех чудачествах Бало, он в Ницце жжёт напалмом 51 матч = 33 гола. Франция ему подходит. И за такого игрока в 28 лет платить даже 5 млн - это смешно. Понимаю, что личка большая, что у него контракт заканчивается, но всё же... при нынешних ценах - считай, что бесплатно.
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ЯвТоПе
1534918962
Помните грязные поступки Балотелли? Прогул и т.д. НО! Как футболист он очень талантливый и это тоже самое что бесплатно сравните Неймар 222 миллиона, Балотелли 1,5 да это даром
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ItalianFootball
1534921848
4 пожалел получается, за 1.5 он бы его не взяли. Играет словами лицедей.
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OfaZavr
1534925778
значит не так уж он и нужен им был, сумма крохотная и при особом желании легко заплатили сколько требуется.
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Vladarg
1534926550
Марселю крайне необходим забивной форвард иначе мечты о Лиге так и будут оставаться мечтами.но связываться с Марио подчас-себе дороже.тут семь раз отмерить надо,прежде чем..
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1535009457
Ноль евро - как раз адекватная цена за обезьяну с гранатой.
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zigbert
1535012774
Пожалуй зря отказался от него Марсель ,сумма выкупа невелика. Что касается его характера - то он сейчас стал более сдержанным и не поддающимся на провокации.
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