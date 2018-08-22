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    Президент «Ниццы»: «Марсель» пожалел на трансфер Балотелли 1,5 миллиона»

    Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер рассказал о том, что «Марсель» этим летом пытался купить нападающего Марио Балотелли.

    «У нас было устная договоренность с игроком и его окружением, что он уйдет. Мы готовы были отпустить Марио, если бы были выполнены определенные условия, а именно – плата в размере от 4 до 5 миллионов евро.

    «Марсель» предложил ноль, а затем 2,5 миллиона евро, но не более того... Марио был приоритетным вариантом «Марселя», но они не смогли заполучить его, пожалев 1,5 миллиона евро», – заявил Ривьер.

    В минувший понедельник французский клуб объявил о том, что итальянский форвард останется в команде.

    Источник: L' Equipe

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    22.08.2018 07:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 11:26

      Пожалуй зря отказался от него Марсель ,сумма выкупа невелика. Что касается его характера - то он сейчас стал более сдержанным и не поддающимся на провокации.

      3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 августа 2018, 10:30

      Ноль евро - как раз адекватная цена за обезьяну с гранатой.

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 22 августа 2018, 11:29

      Марселю крайне необходим забивной форвард иначе мечты о Лиге так и будут оставаться мечтами.но связываться с Марио подчас-себе дороже.тут семь раз отмерить надо,прежде чем..

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 11:16

      значит не так уж он и нужен им был, сумма крохотная и при особом желании легко заплатили сколько требуется.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 августа 2018, 10:10

      4 пожалел получается, за 1.5 он бы его не взяли. Играет словами лицедей.

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      Рейтинг: +34

      ЯвТоПе 22 августа 2018, 09:22

      Помните грязные поступки Балотелли? Прогул и т.д. НО! Как футболист он очень талантливый и это тоже самое что бесплатно сравните Неймар 222 миллиона, Балотелли 1,5 да это даром

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 августа 2018, 09:18

      При всех чудачествах Бало, он в Ницце жжёт напалмом 51 матч = 33 гола. Франция ему подходит. И за такого игрока в 28 лет платить даже 5 млн - это смешно. Понимаю, что личка большая, что у него контракт заканчивается, но всё же... при нынешних ценах - считай, что бесплатно.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2018, 09:14

      1,5 лимона - это разница между тем, что хотели и тем, что предложили. Хотели от 4 лимонов. Предложили 2,5. Разница выглядит оскорбительно мало - 1,5 лимона.
      4 или 5 лимонов за нервотрёпа? Не каждый рискнёт. А если Ницца скидывает его, значит и там надоел.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > +50/-50 22 августа 2018, 09:28

      На сколько я знаю, Ницца просто еле-еле тянет его зарплату. А так, там им очень довольны - он забивает в каждом втором матче, один из лидеров клуба. И во всякие истории уже так не встряёт, как раньше.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 22 августа 2018, 08:15

      как то мало совсем.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 22 августа 2018, 08:09

      На фоне цифр, которые фигурируют в крайнее время, то 1,5 лимона за Марио выглядят издевательски и не по деловому...

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