Президент «Ниццы»: «Марсель» пожалел на трансфер Балотелли 1,5 миллиона»

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер рассказал о том, что «Марсель» этим летом пытался купить нападающего Марио Балотелли.

«У нас было устная договоренность с игроком и его окружением, что он уйдет. Мы готовы были отпустить Марио, если бы были выполнены определенные условия, а именно – плата в размере от 4 до 5 миллионов евро.

«Марсель» предложил ноль, а затем 2,5 миллиона евро, но не более того... Марио был приоритетным вариантом «Марселя», но они не смогли заполучить его, пожалев 1,5 миллиона евро», – заявил Ривьер.

В минувший понедельник французский клуб объявил о том, что итальянский форвард останется в команде.