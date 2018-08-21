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    Лига чемпионов. БАТЭ проиграл ПСВ, ПАОК и «Бенфика» сыграли вничью

    В матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ в гостях обыграл БАТЭ – 3:2.

    В других встречах «Бенфика» и ПАОК сыграли вничью, «Црвена Звезда» и «Зальцбург» голов не забили.

    Лига чемпионов. 4-й раунд. Первые матчи

    БАТЭ (Белоруссия) – ПСВ (Голландия) – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Туоминен, 9; 1:1 – Перейро, 35 (с пенальти); 1:2 – Лосано, 61; 2:2 – Глеб, 88; 2:3 – Мален, 89.

    Бенфика (Португалия) – ПАОК (Греция) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Пицци, 45+1 (с пенальти); 1:1 – Варда, 76.

    Црвена Звезда (Сербия) – Зальцбург (Австрия) – 0:0

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2018 23:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 10:38

      Результат приемлемый перед ответной домашней встречей. Нельзя сказать что ПАОК слабая команда.

      3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 августа 2018, 10:15

      ПАОК удивляет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 10:01

      теперь ПАОК у себя дома вполне может и автобус припарковать спокойно сдерживая нужный результат. да и Бенфике просто не будет, там никому не бывает легко. хотелось чтобы ПАОК выбили.

      4
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 22 августа 2018, 08:08

      Бенфика-Паок
      Батэ-ПСВ
      Спартак - Москва

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -205

      Dieter Günther Bohlen 22 августа 2018, 08:03

      А как слюной брызгали красно-бледные, что у ПАОКа нет шансов. Как всегда обломились)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 22 августа 2018, 05:17

      Вот вам и ПАОК!

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 августа 2018, 00:08

      А некоторые выразили по поводу поражения Спартака чуть ли не национальный позор.А слаборазвитый Попов вообще рассказал, что ПАОК это команда ниже среднего в Европе.Да уж. Бенфика заносит мяч с пенальти, а ПАОК с игры.
      Играли в Португалии.А теперь в Греции.
      Ну и каковы теперь у команд шансы ?

      3
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