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  • Лига чемпионов. БАТЭ проиграл ПСВ, ПАОК и «Бенфика» сыграли вничью

Лига чемпионов. БАТЭ проиграл ПСВ, ПАОК и «Бенфика» сыграли вничью

21 августа 2018, 23:54
9

В матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ в гостях обыграл БАТЭ – 3:2.

В других встречах «Бенфика» и ПАОК сыграли вничью, «Црвена Звезда» и «Зальцбург» голов не забили.

Лига чемпионов. 4-й раунд. Первые матчи

БАТЭ (Белоруссия) – ПСВ (Голландия) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Туоминен, 9; 1:1 – Перейро, 35 (с пенальти); 1:2 – Лосано, 61; 2:2 – Глеб, 88; 2:3 – Мален, 89.

Бенфика (Португалия) – ПАОК (Греция) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Пицци, 45+1 (с пенальти); 1:1 – Варда, 76.

Црвена Звезда (Сербия) – Зальцбург (Австрия) – 0:0

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов БАТЭ ПСВ Бенфика ПАОК Црвена Звезда Зальцбург
Комментарии (9)
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VVM1964
1534885143
Лишнее доказательство того , что Паок - далеко не подарок ( не в оправдание Спартаку )
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Мары
1534885682
А некоторые выразили по поводу поражения Спартака чуть ли не национальный позор.А слаборазвитый Попов вообще рассказал, что ПАОК это команда ниже среднего в Европе.Да уж. Бенфика заносит мяч с пенальти, а ПАОК с игры. Играли в Португалии.А теперь в Греции. Ну и каковы теперь у команд шансы ?
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Фотон
1534904265
Вот вам и ПАОК!
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Dieter Günther Bohlen
1534914200
А как слюной брызгали красно-бледные, что у ПАОКа нет шансов. Как всегда обломились)))
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Dieter Günther Bohlen
1534914507
Бенфика-Паок Батэ-ПСВ Спартак - Москва
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OfaZavr
1534921278
теперь ПАОК у себя дома вполне может и автобус припарковать спокойно сдерживая нужный результат. да и Бенфике просто не будет, там никому не бывает легко. хотелось чтобы ПАОК выбили.
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ItalianFootball
1534922151
ПАОК удивляет.
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zigbert
1535009883
Результат приемлемый перед ответной домашней встречей. Нельзя сказать что ПАОК слабая команда.
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