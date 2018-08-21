Лига чемпионов. БАТЭ проиграл ПСВ, ПАОК и «Бенфика» сыграли вничью

В матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ПСВ в гостях обыграл БАТЭ – 3:2.

В других встречах «Бенфика» и ПАОК сыграли вничью, «Црвена Звезда» и «Зальцбург» голов не забили.

Лига чемпионов. 4-й раунд. Первые матчи

БАТЭ (Белоруссия) – ПСВ (Голландия) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Туоминен, 9; 1:1 – Перейро, 35 (с пенальти); 1:2 – Лосано, 61; 2:2 – Глеб, 88; 2:3 – Мален, 89.

Бенфика (Португалия) – ПАОК (Греция) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Пицци, 45+1 (с пенальти); 1:1 – Варда, 76.

Црвена Звезда (Сербия) – Зальцбург (Австрия) – 0:0

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Результаты Лиги чемпионов