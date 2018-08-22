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БАТЭ - ПСВ

21.08.2018, Вторник, 22:00 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Лига чемпионов, 4 раунд , первый матч БАТЭ - ПСВ
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 22 августа 2018, 08:41

    успехов батэ в ответном матче!!!

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    Рейтинг: +8987

    vladik12 21 августа 2018, 16:44

    Поддержим Белорашу.

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    Рейтинг: +504

    alex-76 21 августа 2018, 07:49

    Удачи и победы братьям славянам!

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