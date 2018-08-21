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    «РБ Лейпциг» подтвердил, что не продаст Вернера в «Реал»

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник исключил продажу нападающего Тимо Вернера в «Реал».

    «Для нас это просто не проблема. Тимо объяснил нам, а также во многих интервью, что он обязательно сыграет за нас в следующем году.

    Более того, он заявил, что хочет сыграть хотя бы один сезон под руководством Юлиана Нагельсмана (прим. – нынешний тренер «Хоффенхайма», который возглавит «РБ Лейпциг» с сезона-2019/20).

    У Тимо осталось всего два года контракта, но клуб, скорее всего, не допустит, чтобы игрок начал сезон-2019/20, имея соглашение до лета 2020 года. Мы постараемся продлить договор раньше времени», – сказал Рангник.

    Вернер провел за «РБ Лейпциг» 63 матча в Бундеслиге и забил 34 гола.

    Источник: Football Espana

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    21.08.2018 13:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 августа 2018, 10:29

      .. не продадим! пока что.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 21 августа 2018, 15:54

      Как обычно скупит бавария) тем более лева там скоро закончит)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 августа 2018, 13:39

      Ни в коем случае! В противном случае будете середняками турнирной таблицы и забудете о еврокубках.

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