«РБ Лейпциг» подтвердил, что не продаст Вернера в «Реал»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник исключил продажу нападающего Тимо Вернера в «Реал».

«Для нас это просто не проблема. Тимо объяснил нам, а также во многих интервью, что он обязательно сыграет за нас в следующем году.

Более того, он заявил, что хочет сыграть хотя бы один сезон под руководством Юлиана Нагельсмана (прим. – нынешний тренер «Хоффенхайма», который возглавит «РБ Лейпциг» с сезона-2019/20).

У Тимо осталось всего два года контракта, но клуб, скорее всего, не допустит, чтобы игрок начал сезон-2019/20, имея соглашение до лета 2020 года. Мы постараемся продлить договор раньше времени», – сказал Рангник.

Вернер провел за «РБ Лейпциг» 63 матча в Бундеслиге и забил 34 гола.