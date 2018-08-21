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    Селюк: «У Туре есть предложения гораздо лучше, чем от «Марселя». Его приоритет – АПЛ»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, прокомментировал информацию, что 35-летний футболист предложил свои услуги «Марселю».

    Последним клубом ивуарийца был «Манчестер Сити», за который он выступал с 2010 года и покинул этим летом по истечении срока контракта.

    «Про «Марсель» давно ходят разговоры. Можно сказать, что это один из вариантов, но я думаю, что будет другой вариант.

    Приоритет все также остается – Англия. Предложения есть, и они гораздо лучше, чем от «Марселя». Сейчас в его возрасте нужно хорошо подумать, учитывая, что Яя мне как ребенок, я думаю за него, а не он. Он обеспеченный человек. Если бы Туре думал о деньгах, то давно уже играл в Японии на условиях как у Иньесты», – сказал Селюк.

    Источник: Sport24

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    21.08.2018 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 августа 2018, 14:36

      Реклама на Бомбе назойливаЯЯ..

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 21 августа 2018, 14:24

      Хахаааа, то предлагаете Марселю, то есть получше!!! Где правда и где лож?

      1
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      Рейтинг: +3438

      FRZZ 21 августа 2018, 13:08

      Яя Туре профессор футбола, думаю пригодится любому клубу.

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