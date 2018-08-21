Селюк: «У Туре есть предложения гораздо лучше, чем от «Марселя». Его приоритет – АПЛ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Яя Туре, прокомментировал информацию, что 35-летний футболист предложил свои услуги «Марселю».

Последним клубом ивуарийца был «Манчестер Сити», за который он выступал с 2010 года и покинул этим летом по истечении срока контракта.

«Про «Марсель» давно ходят разговоры. Можно сказать, что это один из вариантов, но я думаю, что будет другой вариант.

Приоритет все также остается – Англия. Предложения есть, и они гораздо лучше, чем от «Марселя». Сейчас в его возрасте нужно хорошо подумать, учитывая, что Яя мне как ребенок, я думаю за него, а не он. Он обеспеченный человек. Если бы Туре думал о деньгах, то давно уже играл в Японии на условиях как у Иньесты», – сказал Селюк.