Яя Туре предложил свои услуги «Марселю»

Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре хочет продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Этим летом ивуариец стал свободным агентом, в «Сити» не захотели продлевать с ним контракт. 35-летний полузащитник хочет перейти в «Марсель». Его агент предложил услуги игрока клубу.

Против Туре говорит его возраст и высокие запросы по заработной плате.

Хавбек выступал в составе «Манчестер Сити» последние 8 лет. За это время он записал на свой счет 316 матчей во всех турнирах, в которых забил 79 голов.