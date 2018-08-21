Яя Туре предложил свои услуги «Марселю»

Кто то говорил про АПЛ, или Агент с игроком не общаются???
Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре хочет продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Этим летом ивуариец стал свободным агентом, в «Сити» не захотели продлевать с ним контракт. 35-летний полузащитник хочет перейти в «Марсель». Его агент предложил услуги игрока клубу.
Против Туре говорит его возраст и высокие запросы по заработной плате.
Хавбек выступал в составе «Манчестер Сити» последние 8 лет. За это время он записал на свой счет 316 матчей во всех турнирах, в которых забил 79 голов.