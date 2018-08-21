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    Яя Туре предложил свои услуги «Марселю»

    Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре хочет продолжить карьеру в чемпионате Франции.

    Этим летом ивуариец стал свободным агентом, в «Сити» не захотели продлевать с ним контракт. 35-летний полузащитник хочет перейти в «Марсель». Его агент предложил услуги игрока клубу.

    Против Туре говорит его возраст и высокие запросы по заработной плате.

    Хавбек выступал в составе «Манчестер Сити» последние 8 лет. За это время он записал на свой счет 316 матчей во всех турнирах, в которых забил 79 голов.

    Источник: le10sport

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    21.08.2018 11:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 21 августа 2018, 17:12

      Кто то говорил про АПЛ, или Агент с игроком не общаются???

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 14:39

      Селюк плохо работает на азиатском рынке.

      2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 21 августа 2018, 13:30

      ну так иди за меньшую з/п, если хочешь играть в топ-клубе, а нет - тогда в Азию вали!!!

      0
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 21 августа 2018, 13:15

      Думаю каши бы не испортил. Пару лет можно играть на высоком уровне. Лига силовая а у ЯЯ с силой некогда особо проблем не было.

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 21 августа 2018, 12:56

      Да кому он уже нужен!

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