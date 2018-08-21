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    Погба может перейти в «Барселону» в январе

    «Барселона» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

    СМИ не раз связывали француза с переходом в каталонский клуб этим летом. Тем не менее, «Барселона» на 90 процентов уверена, что не будет подписывать 25-летнего футболиста в нынешнее трансферное окно. Сине-гранатовые готовы подождать до января.

    Как уже ранее не раз сообщалось, у Погба напряженные отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Действующий контракт хавбека с манкунианцами рассчитан до 2021 года. Его трансферная стоимость составляет 90 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    21.08.2018 12:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 21 августа 2018, 19:16

      +++

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 21 августа 2018, 15:02

      И в ЛЧ тоже не сможет играть..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 14:49

      Погба остается теперь только ждать.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 августа 2018, 14:32

      дороже, чем за 50-60 его брать нет смысла. МЮ на столько не согласится. Погба молодой, контракт через 2 года окончится, возьмём свободным агентом)

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 августа 2018, 13:51

      на кой он там нужен??? и вместо кого??? разве что вместо суареса.

      0
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