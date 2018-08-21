Погба может перейти в «Барселону» в январе

«Барселона» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

СМИ не раз связывали француза с переходом в каталонский клуб этим летом. Тем не менее, «Барселона» на 90 процентов уверена, что не будет подписывать 25-летнего футболиста в нынешнее трансферное окно. Сине-гранатовые готовы подождать до января.

Как уже ранее не раз сообщалось, у Погба напряженные отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Действующий контракт хавбека с манкунианцами рассчитан до 2021 года. Его трансферная стоимость составляет 90 миллионов евро.