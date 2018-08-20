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    Егоров: «В футбол играют, а не дерутся. Почему Ари так себя ведет?»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о поведении нападающего «Краснодара» Ари в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) и высказываниях игрока после матча.

    «Понимаю, что Ари сейчас грозит огромная дисквалификация, и громоотводом пытаются сделать арбитров. Никто не сказал, что он ведет себя по-хамски, мог нанести травму игроку, зациклившись на судье.

    В футбол играют, а не дерутся. Почему Ари так себя ведет? Это уже не первый случай. Он сказал про то, что московским командам помогают. Пусть московские команды зададут ему вопрос, что он имел в виду и что он знает.

    Я понимаю эмоции руководителей «Краснодара» и желание защитить свой клуб, но призываю не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Я полностью доверяю Лапочкину. По большому счету больших претензий к нему по этой игре нет. Мы не роботы.

    Даже VAR – не панацея, человеческий фактор всегда был, есть и будет. У меня есть к арбитру вопросы, но это несущественные ошибки, которые ни к чему криминальному не привели», – сказал Егоров.

    Ари могут дисквалифицировать на срок до четырех матчей за удар Жиго

    Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2018 21:36
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +187

      maxpav 21 августа 2018, 12:21

      А чего не так с Ари? Он ведь ответил на "ласковое" отношение спартача. И только.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 10:01

      видимо потому что Ари дикарь и позволяет себе чрезмерно. нужно бы его наказать со всех сторон. со стороны клуба приличным штрафом а со стороны КДК длительной дисквалификацией.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2018, 08:24

      А почему твои судьи никера не видят, как только начнут судить морковские команды?

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 августа 2018, 00:14

      Б лять , пока такие как лампочкин и егорки -- такая куйня и будет !!! Срочно ввести -- видеоповтор !!!

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      Рейтинг: +33

      leon862 20 августа 2018, 23:58

      лаМпочкин красавчик, хорошо работает со Спартаком! Посмотрите статистику игр спартака, где судил лампа! И потом скажите мне про объективность лаМпочкина!

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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 20 августа 2018, 23:54

      вчера по хряктв целый спектакль спартаковцы разыграли черданцев егоров

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 23:33

      Пошла плясать губерния... Теперь вся эта публичная полемика и противостояние клуба (а дальше и другие подтянутся ) с руководством судейского корпуса, приведёт только к новым скандалам. За судьями теперь все будут пристально смотреть и недовольные итогом игры будут высказывать претензии по судейству каждый раз.

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 20 августа 2018, 23:18

      потому что Лапочкин судить не умеет, а Егоров за него стоит ГОРОЙ!!!


      арбитр довёл ситуацию до этого!!! в штрафной пусть и неумышленно сбивают игрока у которого мяч!!! это - ПЕНАЛЬЦИ!!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > belarus-gomel 21 августа 2018, 08:26

      Лапочкин судить умеет, но только в чётко обозначенную руководством сторону!

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 20 августа 2018, 23:09

      Врет вместе с Чердаком и компанией слепому видно что руки не было а он как дурачек была рука Промес наступает на ногу тоже все правильно кошмар вы что вообще всех за идиотов держите

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Krasnodar 123 20 августа 2018, 23:35

      Тебя за идиота и держать не надо - родители на славу постарались

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Saang (SCR) 20 августа 2018, 23:37

      Пожалуйста научись писать правильно за ИДИОТА - вот так надо писать

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Krasnodar 123 20 августа 2018, 23:38

      Да у тебя еще и глюки, деточка

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Krasnodar 123 20 августа 2018, 23:38

      Молодец поправил

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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Saang (SCR) 20 августа 2018, 23:55

      а тебя за петуха не надо держать, и так в хлеву родился

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Вальдемар IV 21 августа 2018, 00:50

      Все верно - за своего меня держать ты не можешь ибо петухом и сдохнешь от трех членов в жопе)

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 20 августа 2018, 22:58

      Ари так говорит потому что чувствует поддержку руководителей клуба. Ну, пожурят немножко. А перед КДК надо перевести на кого-то "стрелки". Конечно на судей, на соперников, мол провоцировали всю игру. Думаю, что наказание за грубость должно быть неотвратимым. И если арбитр не увидел по каким-то причинам, то есть видео записи и КДК должно наказывать за грязную и грубую игру, даже после игры. А пока многое сходит с рук нашим так называемым "звёздам". А в еврокубках не сходит, что мы увидели на примере Адриано. Арбитры - тоже люди и у нас просто нет других. По-этому: " не ругайте пианиста, он играет как умеет".

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > мы_не_рабы 20 августа 2018, 23:20

      видеозаписи что-то поменяют???

      вратарь Спартака играет руками ЗА пределами штрафной - свисток молчит!!

      сбивают Ари в штрафной - свисток молчит!! если бы Жиго не подбежал - типа "хватит симулировать", то ничего бы не было!!!

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > belarus-gomel 21 августа 2018, 17:02

      Конечно. Видеозапись используют в некоторых чемпионатах и выносят наказание пост-фактум, дисквалифицируют игрока за грубость. По игре Максименко руками за пределами штрафной - рефери, и главный и боковой, да и все футболисты были очень далеко от штрафной Спартака, да и момента никакого не было, по-этому никто ничего не заметил. Даже игроки Краснодара не возмущались. Спартаку просто повезло. Что до Ари, это известный симулянт и провокатор, который постоянно провоцирует защитников пинками, толчками, захватами, падениями. В случае с эпизодом в штрафной, то Промес уходил от борьбы и не видел куда приземлился - это не пенальти. Ари кататься начал, как обычно. Зато потом вскочил, как не в чём не бывало и в бой. А за секунду до этого Ари руками подтолкнул Мельгарехо, который пытался головой выбить мяч. Выбил бы мяч Мельгарехо, и не было бы ничего. Конечно у каждого своё мнение, но в играх Краснодара и Спартака были и более спорные пенальти - как назначенные, так и не назначенные.

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