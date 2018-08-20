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  • Егоров: «В футбол играют, а не дерутся. Почему Ари так себя ведет?»

Егоров: «В футбол играют, а не дерутся. Почему Ари так себя ведет?»

20 августа 2018, 21:36
29

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о поведении нападающего «Краснодара» Ари в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) и высказываниях игрока после матча.

«Понимаю, что Ари сейчас грозит огромная дисквалификация, и громоотводом пытаются сделать арбитров. Никто не сказал, что он ведет себя по-хамски, мог нанести травму игроку, зациклившись на судье.

В футбол играют, а не дерутся. Почему Ари так себя ведет? Это уже не первый случай. Он сказал про то, что московским командам помогают. Пусть московские команды зададут ему вопрос, что он имел в виду и что он знает.

Я понимаю эмоции руководителей «Краснодара» и желание защитить свой клуб, но призываю не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Я полностью доверяю Лапочкину. По большому счету больших претензий к нему по этой игре нет. Мы не роботы.

Даже VAR – не панацея, человеческий фактор всегда был, есть и будет. У меня есть к арбитру вопросы, но это несущественные ошибки, которые ни к чему криминальному не привели», – сказал Егоров.

Ари могут дисквалифицировать на срок до четырех матчей за удар Жиго

Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Ари Егоров Александр
Комментарии (29)
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romvad
1534790888
Ари, конечно, дятел. Но это не отменяет того факта, что Лапочкин - чудило плюшевое. Судил безобразно, чем отчасти и спровоцировал нервозность Ари. И, кстати, почему он не дал желтую провокатору Жиго?
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zigbert
1534793946
Этот случай у Ари уже не первый.
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Retiremen_VMF
1534794637
Знаете, что в этом всем не нравится? То, что Ари получит по полной программе и он это заслужил на 100500%, а судьи, которые не управляют игрой нет. И Черданцев продолжает утверждать, что удаление в матче с ЦСКА-Арсенал было, хотя вся страна видит, что руки там не было. А вот у ЦСКА было. Красная карточка за задержку выброса аута Рамиресу показана, а то что 2 минуты вратарь Спартака не смог поставить мяч в угол вратарской, прошло просто не за меченым. Все это ведет к срыву нервов. Даже супер вы держаный Кононов позволил себе поругать судью.
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мы_не_рабы
1534795106
Ари так говорит потому что чувствует поддержку руководителей клуба. Ну, пожурят немножко. А перед КДК надо перевести на кого-то "стрелки". Конечно на судей, на соперников, мол провоцировали всю игру. Думаю, что наказание за грубость должно быть неотвратимым. И если арбитр не увидел по каким-то причинам, то есть видео записи и КДК должно наказывать за грязную и грубую игру, даже после игры. А пока многое сходит с рук нашим так называемым "звёздам". А в еврокубках не сходит, что мы увидели на примере Адриано. Арбитры - тоже люди и у нас просто нет других. По-этому: " не ругайте пианиста, он играет как умеет".
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belarus-gomel
1534796329
потому что Лапочкин судить не умеет, а Егоров за него стоит ГОРОЙ!!! арбитр довёл ситуацию до этого!!! в штрафной пусть и неумышленно сбивают игрока у которого мяч!!! это - ПЕНАЛЬЦИ!!!
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Рубик Докоян
1534797204
Пошла плясать губерния... Теперь вся эта публичная полемика и противостояние клуба (а дальше и другие подтянутся ) с руководством судейского корпуса, приведёт только к новым скандалам. За судьями теперь все будут пристально смотреть и недовольные итогом игры будут высказывать претензии по судейству каждый раз.
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Вальдемар IV
1534798493
вчера по хряктв целый спектакль спартаковцы разыграли черданцев егоров
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leon862
1534798709
лаМпочкин красавчик, хорошо работает со Спартаком! Посмотрите статистику игр спартака, где судил лампа! И потом скажите мне про объективность лаМпочкина!
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Zenmaster
1534799644
Б лять , пока такие как лампочкин и егорки -- такая куйня и будет !!! Срочно ввести -- видеоповтор !!!
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OfaZavr
1534834884
видимо потому что Ари дикарь и позволяет себе чрезмерно. нужно бы его наказать со всех сторон. со стороны клуба приличным штрафом а со стороны КДК длительной дисквалификацией.
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