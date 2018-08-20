Егоров: «В футбол играют, а не дерутся. Почему Ари так себя ведет?»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о поведении нападающего «Краснодара» Ари в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) и высказываниях игрока после матча.

«Понимаю, что Ари сейчас грозит огромная дисквалификация, и громоотводом пытаются сделать арбитров. Никто не сказал, что он ведет себя по-хамски, мог нанести травму игроку, зациклившись на судье.

В футбол играют, а не дерутся. Почему Ари так себя ведет? Это уже не первый случай. Он сказал про то, что московским командам помогают. Пусть московские команды зададут ему вопрос, что он имел в виду и что он знает.

Я понимаю эмоции руководителей «Краснодара» и желание защитить свой клуб, но призываю не искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Я полностью доверяю Лапочкину. По большому счету больших претензий к нему по этой игре нет. Мы не роботы.

Даже VAR – не панацея, человеческий фактор всегда был, есть и будет. У меня есть к арбитру вопросы, но это несущественные ошибки, которые ни к чему криминальному не привели», – сказал Егоров.

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