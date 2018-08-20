Егоров: «Если у Ари нет доказательств, пусть не балаболит своим языком»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал недовольство «Краснодара» судейством Сергея Лапочкина в матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

В конце встречи арбитр не назначил очевидный, по мнению краснодарцев, пенальти за нарушение полузащитника москвичей Квинси Промеса на нападающем Ари. В итоге недовольный форвард ударил головой в лицо защитника соперника Самуэля Жиго, за что получил красную карточку.

Позже Ари назвал такое судейство позором для российского футбола. Сегодня «Краснодар» опубликовал видео спорных эпизодов матча.

«Пускай они идут с Богом. Бог им всем судья. Я не собираюсь полемизировать ни с Хашигом, ни с Ари, ни с Галицким. У каждого свои совесть и честь. Пусть это все останется на их совести. А я лишь могу сказать, что буду стоять за своих арбитров горой.

Если у Ари есть доказательства – пусть докажет. А если нет, то пусть не балаболит своим языком. Ему еще ответ держать перед КДК и, возможно, комитетом по этике. Могу охарактеризовать эту ситуацию, как укус комара, но москит уже убит. Прихлопнул и больше не хочу возвращаться», – сказал Егоров.

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