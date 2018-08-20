Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Егоров: «Если у Ари нет доказательств, пусть не балаболит своим языком»

Егоров: «Если у Ари нет доказательств, пусть не балаболит своим языком»

20 августа 2018, 18:15
20

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал недовольство «Краснодара» судейством Сергея Лапочкина в матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

В конце встречи арбитр не назначил очевидный, по мнению краснодарцев, пенальти за нарушение полузащитника москвичей Квинси Промеса на нападающем Ари. В итоге недовольный форвард ударил головой в лицо защитника соперника Самуэля Жиго, за что получил красную карточку.

Позже Ари назвал такое судейство позором для российского футбола. Сегодня «Краснодар» опубликовал видео спорных эпизодов матча.

«Пускай они идут с Богом. Бог им всем судья. Я не собираюсь полемизировать ни с Хашигом, ни с Ари, ни с Галицким. У каждого свои совесть и честь. Пусть это все останется на их совести. А я лишь могу сказать, что буду стоять за своих арбитров горой.

Если у Ари есть доказательства – пусть докажет. А если нет, то пусть не балаболит своим языком. Ему еще ответ держать перед КДК и, возможно, комитетом по этике. Могу охарактеризовать эту ситуацию, как укус комара, но москит уже убит. Прихлопнул и больше не хочу возвращаться», – сказал Егоров.

Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Ари Егоров Александр
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
belarus-gomel
1534778292
краснодар от своего лица и лица Ари предоставил ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!!! Егорова нужно гнать поганой метлой!! вместе с его горой и Лапочкиным!!!
Ответить
belarus-gomel
1534778345
ВАР - беспощадная система!!! это видеорегистратор для арбитра!!!
Ответить
Garrincha58
1534779744
да мы все и так знаем судейкин корпус РПЛ что хотят то и творят
Ответить
vladimir-7
1534780651
А если у Ари есть доказательства, то, что тогда Егоров скажет перед КДК или комитетом по этике и нами болельщиками?
Ответить
Retiremen_VMF
1534781823
За арбитров надо стоять горой, а особенно за тех, кто несет золотые яйца. Ари не имел право бить соперника, это бесспорно. Но судя по высказываниям главсудьи и Жоры Черданцева, ни Галицкий, ни все остальные не имеют права что либо говорить в сторону золотоносных судей, так честно и безукоризненно работающих на поле битвы. И Спартак зря так возмущается, бывают случаи, что раз ему предложат условия более выгодные для сотрудничества и тогда вам придется молчать. Судья или судит или зарабатывает, третьего не дано. А если бы Краснодар заложил пару тройку мячей, вне зависимости от соперника, то и "Лапочкиным" пришлось бы жить на одну зарплату.
Ответить
shinnik
1534782048
Хам. Чиновный хам. Да и тварь походу..
Ответить
avera
1534783002
Уже забыл как сам судил и сколько плевков за своё судейство получал.
Ответить
OfaZavr
1534783205
насчет того что если нет доказательств то и болтать не стоит согласен, а вот с арбитров нужно спрашивать по всей строгости и если он правда провинился не стоит стоять за него горой. метод кнута и пряника оптимальный)
Ответить
Рубик Докоян
1534783542
И это только на старте чемпионата, что будет по ходу и на самом финише его. Скандалы, интриги, расследования...
Ответить
Krasnodar 123
1534785439
У тебя нет ни совести ни чести, о таких высоких понятиях тебе не пристало говорить.Смотришь в глаза и врешь на всю страну наглым образом, на белое говоришь -черное, и Бога не трогай не надо, а то покарает он тебя с твоими продажными подчиненными.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+