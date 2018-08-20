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    Егоров: «Если у Ари нет доказательств, пусть не балаболит своим языком»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал недовольство «Краснодара» судейством Сергея Лапочкина в матче четвертого тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    В конце встречи арбитр не назначил очевидный, по мнению краснодарцев, пенальти за нарушение полузащитника москвичей Квинси Промеса на нападающем Ари. В итоге недовольный форвард ударил головой в лицо защитника соперника Самуэля Жиго, за что получил красную карточку.

    Позже Ари назвал такое судейство позором для российского футбола. Сегодня «Краснодар» опубликовал видео спорных эпизодов матча.

    «Пускай они идут с Богом. Бог им всем судья. Я не собираюсь полемизировать ни с Хашигом, ни с Ари, ни с Галицким. У каждого свои совесть и честь. Пусть это все останется на их совести. А я лишь могу сказать, что буду стоять за своих арбитров горой.

    Если у Ари есть доказательства – пусть докажет. А если нет, то пусть не балаболит своим языком. Ему еще ответ держать перед КДК и, возможно, комитетом по этике. Могу охарактеризовать эту ситуацию, как укус комара, но москит уже убит. Прихлопнул и больше не хочу возвращаться», – сказал Егоров.

    Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2018 18:15
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 21 августа 2018, 06:08

      москит может и убит, но может и малярией заразить.

      0
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      Рейтинг: +728

      GammiD 20 августа 2018, 22:27

      Ладно Лапочкин мог в динамике не увидить что Промес на ахил наступил Ари. Но ты же столько повторов посмотрел? Пенек. Наступил на ногу, мяч был у Ари, по воротам пробить помешал. То что не умышленно это второй вопрос. Я думаю пенальти без карточки ИМХО.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 20 августа 2018, 21:08

      Да-да и пусть канает, его место у параши

      3
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 20 августа 2018, 20:17

      У тебя нет ни совести ни чести, о таких высоких понятиях тебе не пристало говорить.Смотришь в глаза и врешь на всю страну наглым образом, на белое говоришь -черное, и Бога не трогай не надо, а то покарает он тебя с твоими продажными подчиненными.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 19:45

      И это только на старте чемпионата, что будет по ходу и на самом финише его. Скандалы, интриги, расследования...

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 19:40

      насчет того что если нет доказательств то и болтать не стоит согласен, а вот с арбитров нужно спрашивать по всей строгости и если он правда провинился не стоит стоять за него горой. метод кнута и пряника оптимальный)

      13
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      Рейтинг: +548

      avera 20 августа 2018, 19:36

      Уже забыл как сам судил и сколько плевков за своё судейство получал.

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 августа 2018, 19:20

      Хам.
      Чиновный хам.
      Да и тварь походу..

      6
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 20 августа 2018, 19:19

      Могу охарактеризовать эту ситуацию, как укус комара, но москит уже убит – сказал Егоров ))
      Хашиг, Ари Галицкий. )))

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 20 августа 2018, 19:17

      За арбитров надо стоять горой, а особенно за тех, кто несет золотые яйца.
      Ари не имел право бить соперника, это бесспорно. Но судя по высказываниям главсудьи и Жоры Черданцева, ни Галицкий, ни все остальные не имеют права что либо говорить в сторону золотоносных судей, так честно и безукоризненно работающих на поле битвы.
      И Спартак зря так возмущается, бывают случаи, что раз ему предложат условия более выгодные для сотрудничества и тогда вам придется молчать. Судья или судит или зарабатывает, третьего не дано.
      А если бы Краснодар заложил пару тройку мячей, вне зависимости от соперника, то и "Лапочкиным" пришлось бы жить на одну зарплату.

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