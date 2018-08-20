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    Головин: «Березуцкий и Игнашевич говорили: «Ты ошибешься, если останешься в ЦСКА»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о том, что предшествовало его переезду в чемпионат Франции, о давнем желании попробовать силы в европейском клубе и о советах бывших партнеров Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича.

    Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом за 30 миллионов евро.

    – Насколько сложным для вас оказался выбор клуба между «Монако», «Челси» и на первом этапе – «Ювентусом»? Мучались, колебались?

    – Выбор был тяжелым. Понятно, что в 22 года сложно его сделать самому. Ты советуешься с людьми, чье мнение тебе интересно знать, слушаешь чьи-то советы. Мой выбор пал на «Монако» прежде всего потому, что здесь хорошо работают с молодыми футболистами. Я к этому очень серьезно отнесся, смотрел, сколько игроков из этой команды вышло и кого именно она воспитала. Поэтому и решил, что «Монако» будет для меня лучшим вариантом.

    – Многие наши футболисты боятся ехать в Европу, прочь от домашнего комфорта и условий наибольшего благоприятствования. Почему это не остановило вас?

    – У меня с детства была мечта играть в Европе. Понятно, что, когда я был маленьким, далеко загадывать не мог. Но, когда понял, что в России у меня получается, причем в хорошей команде, безусловно, нацелился на то, чтобы попробовать себя в Европе. Комфортно там или не комфортно – не важно.

    – А есть у вас какая-то долгосрочная мечта – например, попасть в какой-то определенный клуб?

    – Нет. Мне хотелось показать себя и посмотреть на себя в Европе, на уровне топовых чемпионатов. Не просто играть несколько матчей в Лиге чемпионов за ЦСКА, а постоянно, каждую неделю играть в одном из ведущих первенств континента.

    – Мечтаете ли о чем-то помимо футбола?

    – Почти все мои мечты, которые были или есть, связаны с футболом. Я же пришел в футбольную секцию в четыре года, целыми днями был на поле, смотрел все матчи наших топовых команд и мечтал играть в любой из них.

    Сегодня мечта – стать лидером в команде, в которой нахожусь. По крайней мере, важным для нее игроком. Максимально улучшить свои качества и принести всю возможную пользу «Монако».

    – Ходили разговоры, что Леонид Слуцкий, очень многое для вас сделавший, рекомендовал вам перейти в «Челси». Это правда?

    – С Леонидом Викторовичем я всегда очень хорошо общаюсь – вот это правда. Он мне всегда советовал перейти не в «Челси», а туда, где я буду рад, счастлив и где мне будет комфортно.

    – Кто еще для вас столь же важные люди по части совета? Первый тренер в Калтане Александр Плясунов?

    – Наверное, все-таки нет. Много разговаривал со старшими ребятами в ЦСКА и сборной – Сергеем Игнашевичем, Васей Березуцким. Они мне говорили: «Ты в любом случае не ошибешься, куда бы ни уехал. Ты ошибешься, если останешься». Но не припомню, чтобы кто-то назвал определенный клуб, куда мне надо переходить.

    – Трудно будет не думать о том, что большую сумму за российского футболиста не платили ни за кого и никогда?

    – Вообще не трудно. Просто не думаю об этом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2018 17:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 21 августа 2018, 13:11

      Не думаю что братья и Серега переживаю за свою карьеру. Играли не плохо. Были флагманами Рос футбола. В европпе они бы затерялись. Надеюсь у Саши все получиться и он будет приносить радость как в свое время приносил ее Андрей Аршавин.

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      Рейтинг: +840

      vovan55 21 августа 2018, 00:28

      удачи...

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 21 августа 2018, 00:17

      Цель любого игрока Монако - АПЛ. Но, если у тебя уже есть предложение от Челси, то зачем тебе Монако?

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 21:37

      К советам конечно прислушиваться нужно, а так лучше рассчитывать на свой ум.

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 20 августа 2018, 21:19

      Флаг в руки и мяч в ноги!..

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 20 августа 2018, 21:03

      «Ты в любом случае не ошибешься, куда бы ни уехал. Ты ошибешься, если останешься». Это мне напоминает диалог из фильма "Побег из Шоушенка". Я, типа старый, говорит Рэд, а ты, Энди беги!

      2
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      Рейтинг: +187

      maxpav 20 августа 2018, 20:55

      Голова светлая у парня. Успехов ему и здоровья! А самое главное - БЕЗ ТРАВМ!!!

      3
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 20 августа 2018, 20:12

      Давай Сашка, мы все за тебя болеем и переживаем.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 19:38

      Парень-то толковый, с головой. Пусть удача не обойдёт его стороной ! Успеха Саше и благополучия в новом клубе !

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 19:34

      адекватно мыслит и все разложил грамотно и по делу. удачи Александру!

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