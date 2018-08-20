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  • Головин: «Березуцкий и Игнашевич говорили: «Ты ошибешься, если останешься в ЦСКА»

Головин: «Березуцкий и Игнашевич говорили: «Ты ошибешься, если останешься в ЦСКА»

20 августа 2018, 17:40
14

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о том, что предшествовало его переезду в чемпионат Франции, о давнем желании попробовать силы в европейском клубе и о советах бывших партнеров Василия Березуцкого и Сергея Игнашевича.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА этим летом за 30 миллионов евро.

– Насколько сложным для вас оказался выбор клуба между «Монако», «Челси» и на первом этапе – «Ювентусом»? Мучались, колебались?

– Выбор был тяжелым. Понятно, что в 22 года сложно его сделать самому. Ты советуешься с людьми, чье мнение тебе интересно знать, слушаешь чьи-то советы. Мой выбор пал на «Монако» прежде всего потому, что здесь хорошо работают с молодыми футболистами. Я к этому очень серьезно отнесся, смотрел, сколько игроков из этой команды вышло и кого именно она воспитала. Поэтому и решил, что «Монако» будет для меня лучшим вариантом.

– Многие наши футболисты боятся ехать в Европу, прочь от домашнего комфорта и условий наибольшего благоприятствования. Почему это не остановило вас?

– У меня с детства была мечта играть в Европе. Понятно, что, когда я был маленьким, далеко загадывать не мог. Но, когда понял, что в России у меня получается, причем в хорошей команде, безусловно, нацелился на то, чтобы попробовать себя в Европе. Комфортно там или не комфортно – не важно.

– А есть у вас какая-то долгосрочная мечта – например, попасть в какой-то определенный клуб?

– Нет. Мне хотелось показать себя и посмотреть на себя в Европе, на уровне топовых чемпионатов. Не просто играть несколько матчей в Лиге чемпионов за ЦСКА, а постоянно, каждую неделю играть в одном из ведущих первенств континента.

– Мечтаете ли о чем-то помимо футбола?

– Почти все мои мечты, которые были или есть, связаны с футболом. Я же пришел в футбольную секцию в четыре года, целыми днями был на поле, смотрел все матчи наших топовых команд и мечтал играть в любой из них.

Сегодня мечта – стать лидером в команде, в которой нахожусь. По крайней мере, важным для нее игроком. Максимально улучшить свои качества и принести всю возможную пользу «Монако».

– Ходили разговоры, что Леонид Слуцкий, очень многое для вас сделавший, рекомендовал вам перейти в «Челси». Это правда?

– С Леонидом Викторовичем я всегда очень хорошо общаюсь – вот это правда. Он мне всегда советовал перейти не в «Челси», а туда, где я буду рад, счастлив и где мне будет комфортно.

– Кто еще для вас столь же важные люди по части совета? Первый тренер в Калтане Александр Плясунов?

– Наверное, все-таки нет. Много разговаривал со старшими ребятами в ЦСКА и сборной – Сергеем Игнашевичем, Васей Березуцким. Они мне говорили: «Ты в любом случае не ошибешься, куда бы ни уехал. Ты ошибешься, если останешься». Но не припомню, чтобы кто-то назвал определенный клуб, куда мне надо переходить.

– Трудно будет не думать о том, что большую сумму за российского футболиста не платили ни за кого и никогда?

– Вообще не трудно. Просто не думаю об этом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ЦСКА Монако Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Головин Александр
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alexivanof197
1534776574
правильно поступил Головин,Дзагоев в свое время не ушел в Европу,потом и спрос на него там упал со стороны стоящих команд
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bset
1534777242
Все грамотно. Никакому конкретному клубу не отдает предпочтений. Просто хочет делать свою работу и быть лучшим в своей команде. О деньгах не говорит - его интересует футбол. Если травм не будет, через пару лет будет играть в Англии или Испании.
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Krd123
1534777851
Всё здраво
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KOLBIS
1534780538
Это и без них было понятно,но думаю их слово для Александра веское...
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OfaZavr
1534782881
адекватно мыслит и все разложил грамотно и по делу. удачи Александру!
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Рубик Докоян
1534783133
Парень-то толковый, с головой. Пусть удача не обойдёт его стороной ! Успеха Саше и благополучия в новом клубе !
Ответить
РМЗ
1534785166
Давай Сашка, мы все за тебя болеем и переживаем.
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maxpav
1534787717
Голова светлая у парня. Успехов ему и здоровья! А самое главное - БЕЗ ТРАВМ!!!
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erma
1534788184
«Ты в любом случае не ошибешься, куда бы ни уехал. Ты ошибешься, если останешься». Это мне напоминает диалог из фильма "Побег из Шоушенка". Я, типа старый, говорит Рэд, а ты, Энди беги!
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zigbert
1534790220
К советам конечно прислушиваться нужно, а так лучше рассчитывать на свой ум.
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