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    «ПСЖ» до конца лета попытается приобрести Бускетса и Ракитича

    «ПСЖ» проявляет интерес к двум футболистам «Барселоны».

    Французский клуб намерен до конца нынешнего трансферного окна приобрести полузащитников Ивана Ракитича и Серхио Бускетса.

    Контракты обоих игроков с каталонцами рассчитаны до 2021 года. Ранее сообщалось, что «Барселона» продлит соглашение с испанцем еще на два сезона и повысит сумму отступных за него до 500 миллионов евро.

    В сезоне-2017/18 Ракитич провел за каталонскую команду 55 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. На счету Бускетса один мяч и пять голевых пасов в 50 играх.

    Источник: Express.co.uk

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    20.08.2018 15:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 20:28

      Такими игроками Барса не бросается.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 августа 2018, 19:42

      Бред Экспресс.co.uk

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 20 августа 2018, 16:20

      Руки прочь.

      2
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