«ПСЖ» до конца лета попытается приобрести Бускетса и Ракитича

«ПСЖ» проявляет интерес к двум футболистам «Барселоны».

Французский клуб намерен до конца нынешнего трансферного окна приобрести полузащитников Ивана Ракитича и Серхио Бускетса.

Контракты обоих игроков с каталонцами рассчитаны до 2021 года. Ранее сообщалось, что «Барселона» продлит соглашение с испанцем еще на два сезона и повысит сумму отступных за него до 500 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 Ракитич провел за каталонскую команду 55 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. На счету Бускетса один мяч и пять голевых пасов в 50 играх.