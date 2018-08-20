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    «Барселона» продлит контракт с Бускетсом и повысит отступные за игрока до 500 миллионов

    «Барселона» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником Серхио Бускетсом.

    Стороны уже согласовали детали соглашения. Клуб объявит о продлении в сентябре.

    Нынешний контракт 30-летнего футболиста действует до 2021 года, но в него изначально был внесен пункт о продлении до 2023 года.

    Согласно договору, сумма отступных за хавбека повысится с 200 до 500 миллионов евро. Кроме того, возрастет и зарплата игрока.

    Бускетс – воспитанник «Барселоны». За первую команду каталонцев он выступает с 2008 года.

    Источник: Mundodeportivo

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    20.08.2018 14:14
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 18:47

      какие безумные отступные нынче прописывают)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 20 августа 2018, 14:31

      Отличная новость!

      0
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