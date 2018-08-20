«Барселона» продлит контракт с Бускетсом и повысит отступные за игрока до 500 миллионов

«Барселона» в ближайшее время продлит контракт с полузащитником Серхио Бускетсом.

Стороны уже согласовали детали соглашения. Клуб объявит о продлении в сентябре.

Нынешний контракт 30-летнего футболиста действует до 2021 года, но в него изначально был внесен пункт о продлении до 2023 года.

Согласно договору, сумма отступных за хавбека повысится с 200 до 500 миллионов евро. Кроме того, возрастет и зарплата игрока.

Бускетс – воспитанник «Барселоны». За первую команду каталонцев он выступает с 2008 года.