Гвардиола: «Агуэро – один из лучших нападающих мира»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал форварда команды Серхио Агуэро одним из лучших нападающих мира. Аргентинец стал автором хет-трика в матче второго тура АПЛ с «Хаддерсфилдом».

«Три гола за матч – это хороший результат. Мы не требуем большего. С первой минуты после возвращения в строй он поражает нас своей игрой.

В прошлом сезоне у Серхио были проблемы, но сейчас ничто его не беспокоит. Агуэро не только забивает голы, но делает передачи и пасы безостановочно!

В хорошей игровой форме Агуэро, бесспорно, является одним из лучших нападающих мира», – сказал Гвардиола.

Матч второго тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд» завершился со счетом 6:1.