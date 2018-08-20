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    Гвардиола: «Агуэро – один из лучших нападающих мира»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал форварда команды Серхио Агуэро одним из лучших нападающих мира. Аргентинец стал автором хет-трика в матче второго тура АПЛ с «Хаддерсфилдом».

    «Три гола за матч – это хороший результат. Мы не требуем большего. С первой минуты после возвращения в строй он поражает нас своей игрой.

    В прошлом сезоне у Серхио были проблемы, но сейчас ничто его не беспокоит. Агуэро не только забивает голы, но делает передачи и пасы безостановочно!

    В хорошей игровой форме Агуэро, бесспорно, является одним из лучших нападающих мира», – сказал Гвардиола.

    Матч второго тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд» завершился со счетом 6:1.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    20.08.2018 10:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 14:33

      Постепенно восстанавливается и в этом году можно ждать от него прежней игры.

      1
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 20 августа 2018, 10:56

      В клубе сити, да возможно. В сборной ни чего не показал, как и Месси. По этому они и сидят до седой бородки в одном клубе, потому что нет гарантий, что в другом заиграют так же, как играют сейчас.

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 20 августа 2018, 10:39

      Это и так ясно зачем об этом говорить постоянно

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