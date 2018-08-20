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    Рахимич: «У ЦСКА образуется неплохая связка молодых балканских футболистов»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рад, что в армейском клубе складывается новая связка из молодых балканских футболистов.

    «У ЦСКА образуется неплохая связка молодых балканских футболистов. Хорваты Влашич и Бистрович, а также словенец Бийол уже успели неплохо проявить себя в составе армейцев. Надеюсь, они будут только прибавлять.

    В ЦСКА исторически выступало немало футболистов с Балкан – это и Красич, и Олич, и Тошич, и я сам. Нам весьма комфортно в России, и адаптация происходит быстро», – рассказал Рахимич.

    Матч четвертого тура РПЛ ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 3:0. Один из голов на свой счет записал Бистрович.

    Источник: Известия

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    20.08.2018 08:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100736

      zigbert 20 августа 2018, 14:07

      ЦСКА сейчас - совершенно новая команда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 20 августа 2018, 10:16

      Состав нуждался в омоложении, просто не так масштабно сразу)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 20 августа 2018, 09:40

      Одна игра не показатель.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 августа 2018, 08:44

      И интерес появился, трибуны стали заполняться. Всем интересно, что из этого выйдет.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 08:29

      А мы в свою очередь будем с интересом наблюдать за становление нового ЦСКА где много молодых интересных и перспективных игроков.

      8
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