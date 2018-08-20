Рахимич: «У ЦСКА образуется неплохая связка молодых балканских футболистов»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рад, что в армейском клубе складывается новая связка из молодых балканских футболистов.

«У ЦСКА образуется неплохая связка молодых балканских футболистов. Хорваты Влашич и Бистрович, а также словенец Бийол уже успели неплохо проявить себя в составе армейцев. Надеюсь, они будут только прибавлять.

В ЦСКА исторически выступало немало футболистов с Балкан – это и Красич, и Олич, и Тошич, и я сам. Нам весьма комфортно в России, и адаптация происходит быстро», – рассказал Рахимич.

Матч четвертого тура РПЛ ЦСКА – «Арсенал» завершился со счетом 3:0. Один из голов на свой счет записал Бистрович.