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  • Дзюба – о травме Нобоа: «Дорогой Эквадорский Пингвиненок, желаю скорейшего выздоровления и возвращения»

Дзюба – о травме Нобоа: «Дорогой Эквадорский Пингвиненок, желаю скорейшего выздоровления и возвращения»

20 августа 2018, 07:32
17

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику команды Кристиану Нобоа.

Эквадорец получил травму во втором тайме матча четвертого тура РПЛ против «Урала». Сроки его восстановления могут составить полгода.

«Дорогой мой Эквадорский Пингвиненок, желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждем и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание! Ты топ! Мы с тобой», – написал Дзюба в инстаграме.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Урал» завершился со счетом 4:1.

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Публикация от text (@artem.dzyuba)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Нобоа Кристиан
Комментарии (17)
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Danish Dynamite
1534739957
Извращенец)))))) То Кокорин пупсик, то этот пингвиненок... Пингвины в Эквадоре не водятся))))
Ответить
insider_retro
1534740487
"Все пингвины жили и обитают в южном полушарии. Единственное исключение — галапагосский пингвин, который водится в Эквадоре, который к тому же является единственным экваториальным пингвином..."(с) У Артёма обнаружилась тонкая и ироничная избирательность в обращении с одноклубниками!.. В раздевалке - всё нормалёк!..
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Рубик Докоян
1534741937
Скорейшего выздоровления к сожалению не получится. Скорей всего у него травма ПКС, а это 4-6 месяцев у кого как пройдёт операция и дальнейшая реабилитация. Дай бог, чтобы всё обошлось благополучно и удачно для Нобоа.
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Артурка32
1534745829
Дзюба мимимишка
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Т34
1534748869
Дзюба сделал из Зенита зоопарк. У него там уже есть зайчики и пингвиненки. О каких животных он нам еще поведает? А то мы только и знали о все пожирающих бакланах.
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Igor Belousov
1534749580
дзюбиньо приколист
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Saang (SCR)
1534750413
Расизм?
Ответить
Stavropolets
1534751802
Здоровья и скорейшего возвращения на поле
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Superviser77
1534752009
Расизмом не попахивает!? )))))))
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zigbert
1534762590
Дзюба как всегда с юмором.
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