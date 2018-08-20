Дзюба – о травме Нобоа: «Дорогой Эквадорский Пингвиненок, желаю скорейшего выздоровления и возвращения»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику команды Кристиану Нобоа.

Эквадорец получил травму во втором тайме матча четвертого тура РПЛ против «Урала». Сроки его восстановления могут составить полгода.

«Дорогой мой Эквадорский Пингвиненок, желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждем и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание! Ты топ! Мы с тобой», – написал Дзюба в инстаграме.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Урал» завершился со счетом 4:1.