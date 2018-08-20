Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба – о травме Нобоа: «Дорогой Эквадорский Пингвиненок, желаю скорейшего выздоровления и возвращения»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику команды Кристиану Нобоа.

    Эквадорец получил травму во втором тайме матча четвертого тура РПЛ против «Урала». Сроки его восстановления могут составить полгода.

    «Дорогой мой Эквадорский Пингвиненок, желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждем и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание! Ты топ! Мы с тобой», – написал Дзюба в инстаграме.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Урал» завершился со счетом 4:1.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.08.2018 07:32
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 20 августа 2018, 19:16

      Он назвал его пингвинёнком?
      Куда смотрит ФИФА, это же чистой воды РАСИЗМ.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 августа 2018, 18:56

      Артем круто сострил!....пигвиненок из Эквадора или Набоа из Антарктиды?! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 августа 2018, 18:47

      Не надо измываться, травма серьезная.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100736

      zigbert 20 августа 2018, 13:56

      Дзюба как всегда с юмором.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 20 августа 2018, 11:00

      Расизмом не попахивает!? )))))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      Антон Л > Superviser77 20 августа 2018, 12:41

      Да это просто оголтелый расизм!!! Куда смотрят США? ;)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 20 августа 2018, 10:56

      Здоровья и скорейшего возвращения на поле

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 20 августа 2018, 10:33

      Расизм?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 20 августа 2018, 10:19

      дзюбиньо приколист

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 20 августа 2018, 10:07

      Дзюба сделал из Зенита зоопарк. У него там уже есть зайчики и пингвиненки. О каких животных он нам еще поведает? А то мы только и знали о все пожирающих бакланах.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > Т34 20 августа 2018, 13:30

      Так дзюба и есть самый что ни на есть баклан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 20 августа 2018, 09:17

      Дзюба мимимишка

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11