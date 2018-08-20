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    Карпин: «Если мы начнем играть в стилистике «Барселоны», нам забьют пять, и мы поедем домой»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признал, что не относит матчи против бывших коллег по «Спартаку» к принципиальным.

    Матч четвертого тура РПЛ «Ростов» – «Енисей» завершился со счетом 4:0.

    – Принципиально ли вам играть против бывших партнеров или может, как-то особенно интересно?

    – Как будто кто-то из нас задумывается хоть на секунду, что играем против Ледяхова, или Аленичева, или Тихонова. Играет «Ростов» против «Енисея», «Крылья» против «Ахмата» и так далее.

    – Но у всех у вас была общая школа – Романцева...

    – Романцев учил чему и кого? Школа, может, и одна, но задачи разные и набор игроков разный. Если у нас тут были Месси, Хави и Иньеста, это один разговор, если те, играет в российской лиге – другой. Если мы начнем играть в стилистике «Барселоны», нам забьют пять, и мы поедем домой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2018 06:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 20 августа 2018, 20:27

      Стилистика Барселоны??? Это что-то новое!!!
      "Стилистика — филологическая дисциплина, изучающая стили речи" (с)

      0
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      Рейтинг: +100736

      zigbert 20 августа 2018, 13:30

      Для Ростова к принципиальным матчам будут относится игры с лидерами РПЛ.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 11:24

      в основном такие вещи важны для болельщиков и журналистов. они уделяют этому большое внимание. кто с кем играл и кто кому противостоит теперь как тренер. тренерам главное игра и результат. а все остальное потом.

      4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 августа 2018, 10:23

      Все правильно говорит Валерий Георгиевич, определяет уровень игроков поставленные задачи. А персоны в лице тренеров - соперников здесь ни при чем, все это выдумки журналистов.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 августа 2018, 10:11

      Дурачок какой то...

      -3
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