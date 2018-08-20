Карпин: «Если мы начнем играть в стилистике «Барселоны», нам забьют пять, и мы поедем домой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признал, что не относит матчи против бывших коллег по «Спартаку» к принципиальным.

Матч четвертого тура РПЛ «Ростов» – «Енисей» завершился со счетом 4:0.

– Принципиально ли вам играть против бывших партнеров или может, как-то особенно интересно?

– Как будто кто-то из нас задумывается хоть на секунду, что играем против Ледяхова, или Аленичева, или Тихонова. Играет «Ростов» против «Енисея», «Крылья» против «Ахмата» и так далее.

– Но у всех у вас была общая школа – Романцева...

– Романцев учил чему и кого? Школа, может, и одна, но задачи разные и набор игроков разный. Если у нас тут были Месси, Хави и Иньеста, это один разговор, если те, играет в российской лиге – другой. Если мы начнем играть в стилистике «Барселоны», нам забьют пять, и мы поедем домой.