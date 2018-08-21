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Главный судья:
Виталий Мешков (Дмитров)
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Ростов - Енисей

19.08.2018, Воскресенье, 21:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Трансляция: Матч ТВ, Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 4 тур Ростов - Енисей
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +366

    Вахахахаха 19 августа 2018, 23:38

    Валера верим!!! Давай тащи Ростов в еврокубки!!!!

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    Рейтинг: +597

    Krd123 19 августа 2018, 21:55

    А где ещё один швед в составе?

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    Рейтинг: +897

    loko-the_best > Krd123 19 августа 2018, 23:26

    тут всегда так, в большинстве матчей неполные составы, 9-10 человек это еще нормально, бывает и по 5 указано, а на остальных пофиг. и ладно бы это были матчи 15 дивизиона, но тут это и в топовых матчах бывает

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 19 августа 2018, 20:58

    Енисею пора выигрывать матч с Ростовом.

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    Рейтинг: +1552

    ribavadim 19 августа 2018, 17:51

    Валера недавно сказал, что его задача- это верх турнирной таблицы!

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