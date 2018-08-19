Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В комитет по этике не обращались по вопросу Федорива. Украинец отвернулся от флага России во время гимна

    Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сказал, что орган не получал сообщений по вопросу о поступке Виталия Федорива в матче ФНЛ.

    Украинский защитник «Нижнего Новгорода» перед игрой с «Сочи» (1:0, 7-й тур) отвернулся от флага России во время исполнения гимна.

    «В данный момент заявлений по поведению Федорива не поступало» – цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

    Федорив сказал, что уважает российский флаг, но не обратил на него внимание, потому что в это время молился.

    Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов посоветовал футболисту «уважать дом, в котором он столуется».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2018 16:44
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +209

      Горький565 22 августа 2018, 00:21

      Хорошо ещё на эмблему клуба не плюнул!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 19 августа 2018, 18:53

      Скоро будут наказывать за отсутствие портрета Путина в квартире.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 19 августа 2018, 18:52

      Он отвернулся? А может он просто не повернулся к флагу? Он обязан был это сделать? Он просто продолжил стоять и смотреть вперед. Вот надо раздуть из этого. Он никак не провоцировал, в носу не ковырялся. Он просто не захотел повернуться в сторону флага чужого государства. В чем проблема?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 19 августа 2018, 18:02

      КРФ!Комитет Российского фарса!XD

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67326

      portero 19 августа 2018, 18:02

      они реагируют только по указке?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      sajra 19 августа 2018, 17:54

      п и д о р украинский

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +543

      vsolon 19 августа 2018, 17:24

      зто не личное его дело а оскорбление государственного флага и это нельзя оставлять без наказано

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 19 августа 2018, 17:15

      Он даже не отворачивался и никак не провоцировал, а то что он не выполнил рекомендацию повернуться к флагу так это его личное дело, как он проводит ритуал к началу матча

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Йост 19 августа 2018, 16:58

      Он не гражданин России. Это его личное дело...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > Йост 19 августа 2018, 18:03

      Солидарен!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1099

      exreporter 19 августа 2018, 16:50

      Комитет комитетом. Но это отсутствие в самом клубе дисциплины и климата. Если 1 член коллектива позволяет себе выделиться от команды во время официального мероприятия. Клуб первым должен реагировать и решать. Или предлагать решение

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11