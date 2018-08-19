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  • В комитет по этике не обращались по вопросу Федорива. Украинец отвернулся от флага России во время гимна

В комитет по этике не обращались по вопросу Федорива. Украинец отвернулся от флага России во время гимна

19 августа 2018, 16:44
11

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сказал, что орган не получал сообщений по вопросу о поступке Виталия Федорива в матче ФНЛ.

Украинский защитник «Нижнего Новгорода» перед игрой с «Сочи» (1:0, 7-й тур) отвернулся от флага России во время исполнения гимна.

«В данный момент заявлений по поведению Федорива не поступало» – цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Федорив сказал, что уважает российский флаг, но не обратил на него внимание, потому что в это время молился.

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов посоветовал футболисту «уважать дом, в котором он столуется».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Нижний Новгород Федорив Виталий
Комментарии (11)
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exreporter
1534686657
Комитет комитетом. Но это отсутствие в самом клубе дисциплины и климата. Если 1 член коллектива позволяет себе выделиться от команды во время официального мероприятия. Клуб первым должен реагировать и решать. Или предлагать решение
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Йост
1534687087
Он не гражданин России. Это его личное дело...
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кузнецов артем
1534688146
Он даже не отворачивался и никак не провоцировал, а то что он не выполнил рекомендацию повернуться к флагу так это его личное дело, как он проводит ритуал к началу матча
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vsolon
1534688674
зто не личное его дело а оскорбление государственного флага и это нельзя оставлять без наказано
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sajra
1534690445
п и д о р украинский
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portero
1534690931
они реагируют только по указке?
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Pourport
1534690931
КРФ!Комитет Российского фарса!XD
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bset
1534693948
Он отвернулся? А может он просто не повернулся к флагу? Он обязан был это сделать? Он просто продолжил стоять и смотреть вперед. Вот надо раздуть из этого. Он никак не провоцировал, в носу не ковырялся. Он просто не захотел повернуться в сторону флага чужого государства. В чем проблема?
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bset
1534693994
Скоро будут наказывать за отсутствие портрета Путина в квартире.
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Горький565
1534886494
Хорошо ещё на эмблему клуба не плюнул!!!
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