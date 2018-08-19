В комитет по этике не обращались по вопросу Федорива. Украинец отвернулся от флага России во время гимна

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сказал, что орган не получал сообщений по вопросу о поступке Виталия Федорива в матче ФНЛ.

Украинский защитник «Нижнего Новгорода» перед игрой с «Сочи» (1:0, 7-й тур) отвернулся от флага России во время исполнения гимна.

«В данный момент заявлений по поведению Федорива не поступало» – цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Федорив сказал, что уважает российский флаг, но не обратил на него внимание, потому что в это время молился.

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов посоветовал футболисту «уважать дом, в котором он столуется».