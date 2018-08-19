Радимов – Федориву: «Будь мужиком. Научись уважению к дому, в котором столуешься»

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов обратился к защитнику «Нижнего Новгорода» Виталию Федориву.

«На вчерашнем матче «Сочи» – «Нижний Новгород» украинский защитник Виталий Федорив во время гимна России, отвернувшись от нашего флага, встал ко всем перпендикуляром.

Говорят, на игре с «Мордовией» Федорив тоже пропендикулярил. Сегодня выясняется – Федорив сильно верующий и просто молился. А я не догоняю – как это связано? А задница певицы не мешала ему читать молитву?

А я-то решил, что бедный Федорив такую неприязнь к нам испытывает, что аж кушать не может. И удивился – нафиг в России бабки заколачивает, если мы ему так противны?

Какого устраивать перепендикулярные демонстрации, нагнетая и так непростые отношения между нашими странами?

Не подросток же, тридцатник стукнуло, будь мужиком, возьми себя в руки и научись уважению к дому, в котором столуешься! Но может, зря на пацана наехал? А вы что об этом думаете?» – написал Радимов инстаграме.

Ранее Федорив сказал, что не повернулся к флагу, потому что во время исполнения гимна молился.