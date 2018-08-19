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  • Радимов – Федориву: «Будь мужиком. Научись уважению к дому, в котором столуешься»

Радимов – Федориву: «Будь мужиком. Научись уважению к дому, в котором столуешься»

19 августа 2018, 14:43
152

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов обратился к защитнику «Нижнего Новгорода» Виталию Федориву.

«На вчерашнем матче «Сочи» – «Нижний Новгород» украинский защитник Виталий Федорив во время гимна России, отвернувшись от нашего флага, встал ко всем перпендикуляром.

Говорят, на игре с «Мордовией» Федорив тоже пропендикулярил. Сегодня выясняется – Федорив сильно верующий и просто молился. А я не догоняю – как это связано? А задница певицы не мешала ему читать молитву?

А я-то решил, что бедный Федорив такую неприязнь к нам испытывает, что аж кушать не может. И удивился – нафиг в России бабки заколачивает, если мы ему так противны?

Какого устраивать перепендикулярные демонстрации, нагнетая и так непростые отношения между нашими странами?

Не подросток же, тридцатник стукнуло, будь мужиком, возьми себя в руки и научись уважению к дому, в котором столуешься! Но может, зря на пацана наехал? А вы что об этом думаете?» – написал Радимов инстаграме.

Ранее Федорив сказал, что не повернулся к флагу, потому что во время исполнения гимна молился.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Нижний Новгород Зенит Федорив Виталий Радимов Владислав
Комментарии (152)
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Мары
1534679788
Он просто глупый Дитер Болен И по тому на башню болен.
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Сильвербой
1534680059
Я думаю клуб должен разобраться молился он или дрочил на задницу исполнительницы гимна и принять соответствующее его поступку решение!!!
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insider_retro
1534680062
Правильно, Владик, в туза ему заехал!.. И перпендикуляры обозначил и приоритеты расставил!!..:))
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hevbn 28
1534680470
Вообще то в спорте и в футболе в частности много верующих людей и очень многие из них перед игрой читают молитву, но я что то не знаю ни одну молитву для прочтения которой надо поворачиваться боком относительно других людей, так ,что то ,что говорит Федорив это полный бред и здесь я полностью согласен с Радимовым, если ты хочешь отстаивать свои взгляды (какими бы они не были) не нужно оправдываться за них , тем более так по идиотски .Здесь как в анекдоте "или крестик сними или штаны надень" , а по самому этому эпизоду должен решать сам клуб что делать с таким игроком.
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Рубик Докоян
1534682300
Хозяевам тоже не мешало бы быть разборчивыми кого приглашать в гости. Не секрет, что на спортсменов и артистов, как и на гастарбайтеров которые работают в России оказывается большое давление в нэзалэжной. Им и их семьям угрожают националисты, вымогают деньги и т.д. Предположу, что Федорив таким образом решил себя обезопасить по возвращении домой, прослыть этаким героем в стране агрессоре. А как на самом деле и психиатр не узнает...
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Zenmaster
1534682442
Мудак -- решил пропиариться !!!
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Крейсеp
1534683878
Одноклубники могли бы и объяснить (нахлобучить) товарищу.
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Derzkiy1
1534684716
Родимов обезьяна глупая , если бы ему наша страна так противна была он бы не был тут, стыдно что у нас в стране такие тупицы живут !!! Это может ещё легионеры должны гимн наш учить ???? Во Франции Головин как себя вести объясните должен? Перед их флагом склоница???? Агрессоры
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Измайловский Кочегар
1534688415
Депортировать это дерьмо.
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vsolon
1534688427
таких надо депортировать из страны. однозначно
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