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    Радимов – Федориву: «Будь мужиком. Научись уважению к дому, в котором столуешься»

    Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов обратился к защитнику «Нижнего Новгорода» Виталию Федориву.

    «На вчерашнем матче «Сочи» – «Нижний Новгород» украинский защитник Виталий Федорив во время гимна России, отвернувшись от нашего флага, встал ко всем перпендикуляром.

    Говорят, на игре с «Мордовией» Федорив тоже пропендикулярил. Сегодня выясняется – Федорив сильно верующий и просто молился. А я не догоняю – как это связано? А задница певицы не мешала ему читать молитву?

    А я-то решил, что бедный Федорив такую неприязнь к нам испытывает, что аж кушать не может. И удивился – нафиг в России бабки заколачивает, если мы ему так противны?

    Какого устраивать перепендикулярные демонстрации, нагнетая и так непростые отношения между нашими странами?

    Не подросток же, тридцатник стукнуло, будь мужиком, возьми себя в руки и научись уважению к дому, в котором столуешься! Но может, зря на пацана наехал? А вы что об этом думаете?» – написал Радимов инстаграме.

    Ранее Федорив сказал, что не повернулся к флагу, потому что во время исполнения гимна молился.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    19.08.2018 14:43
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    Комментарии137
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 20 августа 2018, 00:00

      Смолов дтп ,пост сдал.Федорив - пост принял

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 19 августа 2018, 22:42

      Странно ,что мужик в годах пишет тоже самое ,что малолетки ...все абсолютно знают ,что изначально стоят все перпендикулярно к флагу как он выразился,а когда начинается гимн,то поворачиваются ....на стадионе я больше чем уверен нашлось еще тысячи 3-4 ,которые даже не видели где флаг висит ,но они не с Украины))"пропиарить" их так неинтересно

      -3
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 19 августа 2018, 22:33

      На Чемпе вышла статья, что все это фигня, что они во время гимна там все вертелись, и этот Федорив случайно оказался к флагу задом. Я поискал ролик, нашел - все так и было. Он просто стоял и не вертелся, возможно, действительно молился. Мое мнение - про это бред надо забыть как можно скорей. И вообще, меньше надо реагировать на такие штуки. Нам надо любить украинский народ и страну Украина ив то же время нам надо ненавидеть сделанную этим народом антироссийскую революцию и выбранный ими русофобский режим. Это трудно, но именно так и надо, и это не должно зависеть от высеров в СМИ и выходок каких-то футболистов.

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > Вомбат 21 августа 2018, 06:06

      а, чемп-рамблеровская кузница фейков, ну молодец что нашел, мог у бабушек спросить у подъезда просто.

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 20:56

      Если есть неприязнь то лучше у нас не играть.

      4
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      Рейтинг: +616

      smersh45 19 августа 2018, 19:02

      дет. сад

      1
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 19 августа 2018, 18:56

      Давай достижение

      Давай домой если не уважаешь страну это не шутки а гимн


      2
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 19 августа 2018, 18:54

      Дешёвый понт для своих!теперь герой Украины)!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 18:52

      сейчас эту тему будут раздувать пока она всех не достанет. Радимов конечно верно сказал но пусть клуб разбирается с ним если увидит в этом поступке двоякий смысл.

      5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 19 августа 2018, 18:50

      Если до 30-ти ума и совести не нажил, то вряд ли это появится позже.

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 19 августа 2018, 18:20

      Да он сам не знает как себя вести. Вроде и играть охота, и на родине обосрать могут. Вот и вертится, как может.

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