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    Федорив: «Почему не повернулся к флагу России? Уважаю его, но в тот момент я молился»

    Защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив рассказал, почему перед матчем ФНЛ не повернулся к флагу России во время исполнения гимна нашей страны. Украинец молился.

    «Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте», – сказал игрок.

    Федорив выступает в России с лета, а ранее играл в нашей стране с 2009 по 2011 годы («Амкар»).

    Источник: Р-Спорт

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    19.08.2018 12:54
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 20:33

      Обычная отмазка.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 18:32

      если это правда то имеет право так поступить раз он всегда так делает, если же отмазывается то это можно легко проверить просмотрев предыдущие игры с его участием) хотя почему-то не вериться в искренность сказанного.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 19 августа 2018, 18:17

      Да,отмазку не правдивую придумал,заднюю не включай,все вы хохлы одинаковые((((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +209

      Горький565 19 августа 2018, 16:27

      Либо играй в футбол либо играй в политику. Люди приходят на стадионы в том числе и для того что бы отвлечься от грязи....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 19 августа 2018, 15:26

      Правильно, молись с...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 августа 2018, 15:16

      Ну опять тупые журналюги пытаются подкинуть говна на вентилятор и сделать конфликт из ничего.
      Хотя я не понимаю, почему нельзя было молиться и смотреть на российский флаг. Ну или скорее всего на жопу певицы смотреть куда интереснее, чем на флаг.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > BRO_football 19 августа 2018, 15:53

      А по моему, это некоторые читатели настолько тупы, что ведутся на подобные оправдания

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 августа 2018, 15:06

      Ждем новости о присвоении ему звания герояУкраины!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 19 августа 2018, 15:01

      Помню матч в Каспийске,когда южане(Анжи)освистали гимн РФ!Трансляция по ТВ!)Лютый позор)
      Карманные "патриоты" в очередной раз смолчали,и потолковали в ЛС)

      1
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Pourport 19 августа 2018, 14:59

      А теперь ещё раз и логически связно

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Saang (SCR) 19 августа 2018, 15:04

      Ты в стольной наверно на китайском выражаешься?!)

      0
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Pourport 19 августа 2018, 15:10

      Ты в незалежный наверное по польски читаешь?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > Saang (SCR) 19 августа 2018, 15:31

      Польский или иная мова,это старая славянская речь!Если ты это не понимаешь,то спроси своего преподавателя истории!Проливать свет не просто,это те не смузи вонючее пить под промах греков)

      -1
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > Pourport 19 августа 2018, 15:32

      Батенька, как у вас все запущено...

      2
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      Рейтинг: +110

      ROTORFORZA 19 августа 2018, 14:46

      Он в это время потихому скулил щеню и сожалел что стоит не в шароварах, а то не пременно бы в них нагадил,назло москалям.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 19 августа 2018, 14:44

      Новость не стоящая и выеденного яйца.

      -1
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