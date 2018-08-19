Федорив: «Почему не повернулся к флагу России? Уважаю его, но в тот момент я молился»

Защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив рассказал, почему перед матчем ФНЛ не повернулся к флагу России во время исполнения гимна нашей страны. Украинец молился.

«Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте», – сказал игрок.

Федорив выступает в России с лета, а ранее играл в нашей стране с 2009 по 2011 годы («Амкар»).