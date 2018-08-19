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  • Федорив: «Почему не повернулся к флагу России? Уважаю его, но в тот момент я молился»

Федорив: «Почему не повернулся к флагу России? Уважаю его, но в тот момент я молился»

19 августа 2018, 12:54
76

Защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив рассказал, почему перед матчем ФНЛ не повернулся к флагу России во время исполнения гимна нашей страны. Украинец молился.

«Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте», – сказал игрок.

Федорив выступает в России с лета, а ранее играл в нашей стране с 2009 по 2011 годы («Амкар»).

Источник: Р-Спорт
Россия. ФНЛ Нижний Новгород Федорив Виталий
Комментарии (76)
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vladik12
1534672541
Умнее ничего не смог придумать? Кому ты молился? Хранителю ПетруПоро?
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Andrering87
1534672832
Умнее ничего не мог придумать... вот что за бред теперь несет....
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KOLBIS
1534673060
Отмазка на глухо...
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Cules2013
1534674580
раз уж начал, то доводи дело до конца, а то врубил заднюю... клоунада какая-то.
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cska-62
1534674846
И слова молитвы известны: "О, Бандера, ты - могуч...!". Так чего они за баблом к москалям то едут?! Жили бы с роскошью в своей незалежной... Они же якобы весь "Союз кормили"?! Не имея элементарных сырьевых ресурсов... :-))) Халява закончилась и всё! НИЩЕТА И РАЗРУХА!
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Zenmaster
1534675964
Накуй такие недоразвитые говнюки вообще нам здесь нужны ??? Выслать , прервать контракт -- пусть молиться дальше !!!
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3a zenit
1534676782
да пох на него,пусть накажут баблом
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LaMagica
1534676975
На главную аж вынесли, что в матче ФНЛ кто-то не повернулся к флагу, думаю, что конечно админы сделали это не для желчи и шовинизма в коментах.
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Ден 781
1534677880
Он мусульманин, настал час молитвы и пофиг где ты находишься
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zigbert
1534700017
Обычная отмазка.
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