Пеллегрини: «Яя Туре в «Вест Хэме»? Наша команда уже укомплектована»

Главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини прокомментировал информацию о том, что полузащитник Яя Туре может перейти в лондонский клуб.

«Яя – хороший игрок. Сейчас на его позиции у нас играют очень хорошие игроки. Он всегда будет хорошим игроком, но «Вест Хэм» укомплектован», – сказал Пеллегрини.

Туре стал свободным игроком по окончании прошлого сезона. Последним клубом, где играл хавбек, был «Манчестер Сити».

Яя Туре не может найти себе новый клуб из-за высоких запросов по зарплате