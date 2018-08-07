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    Яя Туре не может найти себе новый клуб из-за высоких запросов по зарплате

    Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, который покинул клуб после окончания действия контракта в прошлом сезоне, продолжает искать себе новое место работы, сообщает Foot Mercato.

    Ранее сообщалось об интересе к ивуарийцу со стороны «Марселя», «Вест Хэма», «Эвертона» и «Кристал Пэлас». Все эти клубы не смогли договориться с 35-летним футболистом относительно личного контракта.

    Хавбек хочет зарабатывать не менее 100 тысяч долларов в неделю. Ни один из заинтересованных клубов не захотел идти на такие условия.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2018 06:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +481

      belrus21 8 августа 2018, 16:36

      На пенсию отправить

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 15:33

      Так можно просидеть в запасе ,потерять форму и быть уже никому ненужным.

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 августа 2018, 13:13

      У нас Кокорину таких бабок не платят...

      0
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      Рейтинг: +11241

      alp 7 августа 2018, 10:50

      дома пусь сидит, епт.... провокатор srаный

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 августа 2018, 10:42

      тогда нужно ехать в Китай или Катар, они смогут потянуть его запросы. ну а если на хорошем уровне еще хочет поиграть то стоит умерить аппетиты свои и своего агента.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +695

      fan-man 7 августа 2018, 09:09

      Селюк никак своего кореша никому не впарит)) обычно говорит что он лучше роналду))) ахах

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 7 августа 2018, 08:52

      С Месяц назад говорил что согласен на зарплату в 1$ Лишь бы остаться в топ команде Англии....

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 августа 2018, 07:18

      Или все-таки из-за больших запросов Селюка?...

      6
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > KOLBIS 7 августа 2018, 12:05

      Согласен , Селюк теперь тоже хочет откат на пару тройку лямов !

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 7 августа 2018, 06:57

      В этого танцора с головой не все в порядке!

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