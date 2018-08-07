Яя Туре не может найти себе новый клуб из-за высоких запросов по зарплате

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, который покинул клуб после окончания действия контракта в прошлом сезоне, продолжает искать себе новое место работы, сообщает Foot Mercato.

Ранее сообщалось об интересе к ивуарийцу со стороны «Марселя», «Вест Хэма», «Эвертона» и «Кристал Пэлас». Все эти клубы не смогли договориться с 35-летним футболистом относительно личного контракта.

Хавбек хочет зарабатывать не менее 100 тысяч долларов в неделю. Ни один из заинтересованных клубов не захотел идти на такие условия.