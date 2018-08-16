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Лопетеги: «Реал» пропустил четыре гола от «Атлетико». Это ненормально»

16 августа 2018, 19:03
4

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал результат матча за Суперкубок УЕФА против «Атлетико» (2:4).

«Нужно поздравить «Атлетико», они заслужили победу. «Реал» не рад этому, мы пропустили четыре гола, это ненормально.

Надо работать над всеми игровыми аспектами – не только над индивидуальными ошибками – нам не нравится ошибаться.

Мы расстроены. Но это чувство заставляет нас подниматься, работать, чтобы затем начать сезон в лиге так, как мы хотим», – сказал Лопетеги.

«Атлетико» уничтожил новый «Реал». Главные факты

Источник: Skysports
Лига чемпионов Лига Европы Реал Атлетико Лопетеги Хулен
Комментарии (4)
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САНЁК17
1534436574
Это не ненормально,а ху..ва
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kvm5
1534437789
надо было продавать защитников а не Роналду
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a-rakhmatov
1534443640
Это провал сливочных....
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Mr Abdullaev
1534446944
Это поражение тебе за то что кинул Испанию перед ЧМ-18. =)
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