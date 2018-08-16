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    Лопетеги: «Реал» пропустил четыре гола от «Атлетико». Это ненормально»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал результат матча за Суперкубок УЕФА против «Атлетико» (2:4).

    «Нужно поздравить «Атлетико», они заслужили победу. «Реал» не рад этому, мы пропустили четыре гола, это ненормально.

    Надо работать над всеми игровыми аспектами – не только над индивидуальными ошибками – нам не нравится ошибаться.

    Мы расстроены. Но это чувство заставляет нас подниматься, работать, чтобы затем начать сезон в лиге так, как мы хотим», – сказал Лопетеги.

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    Источник: Skysports

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    16.08.2018 19:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 16 августа 2018, 22:15

      Это поражение тебе за то что кинул Испанию перед ЧМ-18. =)

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 августа 2018, 21:20

      Это провал сливочных....

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 16 августа 2018, 19:43

      надо было продавать защитников а не Роналду

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 августа 2018, 19:22

      Это не ненормально,а ху..ва

      0
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