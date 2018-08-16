Лопетеги: «Реал» пропустил четыре гола от «Атлетико». Это ненормально»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал результат матча за Суперкубок УЕФА против «Атлетико» (2:4).

«Нужно поздравить «Атлетико», они заслужили победу. «Реал» не рад этому, мы пропустили четыре гола, это ненормально.

Надо работать над всеми игровыми аспектами – не только над индивидуальными ошибками – нам не нравится ошибаться.

Мы расстроены. Но это чувство заставляет нас подниматься, работать, чтобы затем начать сезон в лиге так, как мы хотим», – сказал Лопетеги.

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