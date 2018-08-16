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  • Панов – о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов: «Возможно, стоит вернуться к практике запирания игроков на базе»

Панов – о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов: «Возможно, стоит вернуться к практике запирания игроков на базе»

16 августа 2018, 14:12
3

Бывший нападающий «Зенита», ныне болельщик «Спартака» Александр Панов прокомментировал вылет московской команды из Лиги чемпионов.

В третьем квалификационном раунде турнира «Спартак» по сумме двух матчей уступил греческому ПАОКу (2:3, 0:0).

«Возможно, нужно вернуться к карантинам. Мы раньше стонали от того, что нас запирали на базе, но это давало результат. Почему бы не вернуться к этой практике перед важными матчами? Два-три дня игроки находились бы вместе, отключались бы от внешнего мира. Готовились бы к решающему поединку и понимали, что нельзя подводить своих болельщиков.

В первом матче в Греции все шло хорошо, забили два мяча. А потом я посмотрел, как греческие болельщики погнали свою команду вперед! И хозяева забили аж три штуки. Вот вам, пожалуйста, поддержка трибун. Мы тоже орали, кричали, болели – команда играла, но самого главного так и не сделала. Обидно…» – сказал Панов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак ПАОК Панов Александр
Комментарии (3)
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zigbert
1534421210
При Бескове было именно так. Ведущие игроки обижались на него ,но он говорил что космонавты летают на орбите по пол года и ничего.
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Опорник84
1534423677
От того что запрут их на базе, думаю мастерства не прибавится! Это потолок, реальный потолок, пока не подымется общий уровень нашего клубного футбола, нашим в ЛЧ делать не чего! В ответном матче греки играли на результат и напряга у них не было!
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OfaZavr
1534438845
не думаю что в нынешних реалиях это действенный метод. просто нужно строже с них спрашивать за все и чтобы не расслаблялись применять меры.
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