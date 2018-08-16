Панов – о вылете «Спартака» из Лиги чемпионов: «Возможно, стоит вернуться к практике запирания игроков на базе»

Бывший нападающий «Зенита», ныне болельщик «Спартака» Александр Панов прокомментировал вылет московской команды из Лиги чемпионов.

В третьем квалификационном раунде турнира «Спартак» по сумме двух матчей уступил греческому ПАОКу (2:3, 0:0).

«Возможно, нужно вернуться к карантинам. Мы раньше стонали от того, что нас запирали на базе, но это давало результат. Почему бы не вернуться к этой практике перед важными матчами? Два-три дня игроки находились бы вместе, отключались бы от внешнего мира. Готовились бы к решающему поединку и понимали, что нельзя подводить своих болельщиков.

В первом матче в Греции все шло хорошо, забили два мяча. А потом я посмотрел, как греческие болельщики погнали свою команду вперед! И хозяева забили аж три штуки. Вот вам, пожалуйста, поддержка трибун. Мы тоже орали, кричали, болели – команда играла, но самого главного так и не сделала. Обидно…» – сказал Панов.