Беляев: «ЦСКА не нащупал свою игру. Надо этим пользоваться и брать очки»

Защитник «Арсенала» Максим Беляев поговорил о предстоящем матче четвертого тура РПЛ против ЦСКА. Туляк считает, что армейцы не нащупали игру.

«Матчи с ЦСКА всегда не простые, тем более на поле соперника. Мы помним неудачный результат в прошлом матче, хотелось бы реабилитироваться и победить. Команде нужно брать за основу победу над «Ахматом» (3:1) в прошлом туре, отталкиваться от неe и двигаться дальше.

В ЦСКА большие изменения, команда только строится. Они пытаются нащупать свою игру. Пока этого не случилось, нужно пользоваться и брать очки», – сказал футболист.

Игра состоится 18 августа.