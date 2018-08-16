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    Беляев: «ЦСКА не нащупал свою игру. Надо этим пользоваться и брать очки»

    Защитник «Арсенала» Максим Беляев поговорил о предстоящем матче четвертого тура РПЛ против ЦСКА. Туляк считает, что армейцы не нащупали игру.

    «Матчи с ЦСКА всегда не простые, тем более на поле соперника. Мы помним неудачный результат в прошлом матче, хотелось бы реабилитироваться и победить. Команде нужно брать за основу победу над «Ахматом» (3:1) в прошлом туре, отталкиваться от неe и двигаться дальше.

    В ЦСКА большие изменения, команда только строится. Они пытаются нащупать свою игру. Пока этого не случилось, нужно пользоваться и брать очки», – сказал футболист.

    Игра состоится 18 августа.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    16.08.2018 01:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 11:12

      за недооценку соперника можете поплатиться, так что бдительности терять все равно не стоит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 16 августа 2018, 09:39

      Даже в таком виде ЦСКА опасен.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 августа 2018, 08:28

      Когда нащупают, начнут щипать и Беляев станет Черновым...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17775

      paracetamol 16 августа 2018, 07:56

      Кер тебе судьи дадут очки брать. Опять пен липовый придумают или полкоманды вашей выгонят.

      -2
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 августа 2018, 06:38

      А не пора ли алаверды за 0:6......

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 августа 2018, 04:52

      ЦСКА как раненый медведь может покалечить

      5
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