Заха продлил контракт с «Кристал Пэлас». Он мог перейти в «Челси» за 75 миллионов

Пресс-служба «Кристал Пэлас» сообщила о продлении клубом контракта с Вилфридом Заха до 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему форварду со стороны дортмундской «Боруссии» и «Челси». «Стекольщики» запросили у синих 75 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Заха забил девять голов и отдал пять результативных передач в 29 играх всех соревнований. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.

Ивуариец является воспитанником лондонского клуба, с 2013 по 2015 год принадлежал «Манчестер Юнайтед». На юношеском и взрослом уровне игрок выступал за сборную Англии. В 2017 году он дебютировал в сборной Кот-д'Ивуара.