«Боруссия» Д намерена купить Заха за 22,5 миллиона

Дортмундская «Боруссия» рассчитывает летом заполучить атакующего футболиста «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха. Трансфер может быть осуществлен после продажи форварда желто-черных Андрея Ярмоленко.

Немцы готовы выложить за британского футболиста 22,5 миллиона евро. Полузащитнику лондонцев 25 лет.

В минувшем сезоне АПЛ Заха провел 29 матчей, забил девять голов и отдал три результативных паса.