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    «Боруссия» Д намерена купить Заха за 22,5 миллиона

    Дортмундская «Боруссия» рассчитывает летом заполучить атакующего футболиста «Кристал Пэлас» Вилфрида Заха. Трансфер может быть осуществлен после продажи форварда желто-черных Андрея Ярмоленко.

    Немцы готовы выложить за британского футболиста 22,5 миллиона евро. Полузащитнику лондонцев 25 лет.

    В минувшем сезоне АПЛ Заха провел 29 матчей, забил девять голов и отдал три результативных паса.

    Источник: Skysports

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    08.07.2018 18:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 9 июля 2018, 08:57

      неплохое бы было усиление ,но сомнительно что в Дортмунде осилят его финансовые запросы,скорее кто то из манчестерских клубов

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