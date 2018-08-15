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    Adidas представил мяч ЛЧ-2018/19. Его основной цвет – синий

    Твиттер-аккаунт Adidas опубликовал фотографию мяча Лиги чемпионов на следующий сезон.

    Мяч производства немецкого концерна выполнен в синем цвете со светлыми звездами. Начиная с 2002 года – когда фирма стала спонсором турнира – основной цвет мячей был белым, менялся только дизайн звезд.

    Мячи со звездами используются на групповой стадии ЛЧ и в играх плей-офф. Новый сезон начнется 18 сентября и завершится 1 июня финальным матчем на «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2018 12:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +185

      Shinra 16 августа 2018, 00:08

      UI победивший UX, как говорят дизайнеры.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 19:59

      Пока трудно определить ,будет ли его хорошо видно зрителям и футболистам?

      2
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 августа 2018, 19:51

      Супер мячик)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 августа 2018, 15:40

      Зенитовский мячик. Надо Зене бульбашей выносить и брать трофей!

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 15 августа 2018, 15:30

      Что-то кажется мне, что по ТВ его особенно в синем состоянии увидешь с трудом!!!

      2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 15 августа 2018, 14:12

      Отличный мяч)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 15 августа 2018, 12:23

      Главное чтобы видно его было нормально, как игрокам, так зрителям, в том числе телезрителям...

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