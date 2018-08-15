Adidas представил мяч ЛЧ-2018/19. Его основной цвет – синий

Твиттер-аккаунт Adidas опубликовал фотографию мяча Лиги чемпионов на следующий сезон.

Мяч производства немецкого концерна выполнен в синем цвете со светлыми звездами. Начиная с 2002 года – когда фирма стала спонсором турнира – основной цвет мячей был белым, менялся только дизайн звезд.

Мячи со звездами используются на групповой стадии ЛЧ и в играх плей-офф. Новый сезон начнется 18 сентября и завершится 1 июня финальным матчем на «Ванда Метрополитано» в Мадриде.