Adidas представил мяч ЛЧ-2018/19. Его основной цвет – синий

UI победивший UX, как говорят дизайнеры.
Твиттер-аккаунт Adidas опубликовал фотографию мяча Лиги чемпионов на следующий сезон.
Мяч производства немецкого концерна выполнен в синем цвете со светлыми звездами. Начиная с 2002 года – когда фирма стала спонсором турнира – основной цвет мячей был белым, менялся только дизайн звезд.
Мячи со звездами используются на групповой стадии ЛЧ и в играх плей-офф. Новый сезон начнется 18 сентября и завершится 1 июня финальным матчем на «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
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— adidas Football (@adidasfootball) 15 августа 2018 г.