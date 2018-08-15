«ПСЖ» предлагал «Ювентусу» 60 миллионов за Сандро

Сегодня «Бомбардир» писал об отказе «Ювентуса» продать защитника Алекса Сандро в «ПСЖ». Согласно Sky Sport Italia, чемпионы Италии не нашли бразильцу замены.

По информации La Gazzetta dello Sport, парижский клуб предлагал за игрока 60 миллионов евро. Трансфер мог стать для команды третьим после подписания вратаря Джанлуиджи Буффона и нападающего Килиана Мбаппе.

В минувшем сезоне Сандро принял участие в 39 матчах за «Ювентус». Его статистика – четыре мяча и шесть голевых пасов. Transfermarkt оценивает защитника в 45 миллионов.

В мае сообщалось об интересе к 27-летнему футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».