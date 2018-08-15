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    «ПСЖ» предлагал «Ювентусу» 60 миллионов за Сандро

    Сегодня «Бомбардир» писал об отказе «Ювентуса» продать защитника Алекса Сандро в «ПСЖ». Согласно Sky Sport Italia, чемпионы Италии не нашли бразильцу замены.

    По информации La Gazzetta dello Sport, парижский клуб предлагал за игрока 60 миллионов евро. Трансфер мог стать для команды третьим после подписания вратаря Джанлуиджи Буффона и нападающего Килиана Мбаппе.

    В минувшем сезоне Сандро принял участие в 39 матчах за «Ювентус». Его статистика – четыре мяча и шесть голевых пасов. Transfermarkt оценивает защитника в 45 миллионов.

    В мае сообщалось об интересе к 27-летнему футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    15.08.2018 12:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 15 августа 2018, 17:56

      прошедший сезон у Сандро выдался не самым лучшим образом.далеко не всегда у Аллегри в основе играл.но это очень классный защитник и команда во всю на него рассчитывает,уверен в этом.а ПСЖ пусть идет лесом.

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