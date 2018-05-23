Алекс Сандро обойдется «МЮ» в 51 миллион

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает работать над возможным трансфером защитника «Ювентуса» Алекса Сандро. В английском клубе выбирают между ним и защитником «Селтика» Кираном Тирни.

Трансфер бразильца оценивается в 51 миллион евро. Он может быть осуществлен в летнее трансферно окно.

В прошедшем сезоне 27-летний защитник провел 23 игры в Серии А, в которых забил четыре гола и столько же раз отдавал результативные передачи на партнеров.