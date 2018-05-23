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    Алекс Сандро обойдется «МЮ» в 51 миллион

    Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает работать над возможным трансфером защитника «Ювентуса» Алекса Сандро. В английском клубе выбирают между ним и защитником «Селтика» Кираном Тирни.

    Трансфер бразильца оценивается в 51 миллион евро. Он может быть осуществлен в летнее трансферно окно.

    В прошедшем сезоне 27-летний защитник провел 23 игры в Серии А, в которых забил четыре гола и столько же раз отдавал результативные передачи на партнеров.

    Источник: Daily Mail

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    23.05.2018 07:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2018, 10:08

      Молодцом, твою ж за ногу. А вместо него - хромого на оба глаза Дармиана, не задарма!

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