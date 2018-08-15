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    «Ювентус» не отпустит Сандро в «ПСЖ». В Турине не нашли ему замену

    Защитник Алекс Сандро продолжит выступление в составе «Ювентуса», сообщает Sky Sport Italia.

    Ранее появилась информация, что бразилец перейдет в «ПСЖ». В ближайшую пятницу в Италии закрывается трансферное окно. Туринцы отказались отпускать 27-летнего футболиста в парижский клуб, так как не успевают найти ему замену.

    В прошлом сезоне Сандро провел 23 матча в Серии А, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2018 08:30
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