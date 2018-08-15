«Ювентус» не отпустит Сандро в «ПСЖ». В Турине не нашли ему замену

Защитник Алекс Сандро продолжит выступление в составе «Ювентуса», сообщает Sky Sport Italia.

Ранее появилась информация, что бразилец перейдет в «ПСЖ». В ближайшую пятницу в Италии закрывается трансферное окно. Туринцы отказались отпускать 27-летнего футболиста в парижский клуб, так как не успевают найти ему замену.

В прошлом сезоне Сандро провел 23 матча в Серии А, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.