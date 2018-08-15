Симеоне: «Атлетико» хочет прибавить по сравнению с прошлым сезоном»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне понимает то, чего следует ожидать от «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА.

«Мы хотим прибавить по сравнению с прошлым сезоном и понимаем, что для этого требуется.

«Реал» будет играть в новом стиле, с высоким прессингом и желанием контролировать мяч на половине поля соперника. Лопетеги исповедовал эту философию в сборной Испании. Ее же он будет насаждать и в «Реале».

Самое главное – сыграть с эмоциями и проявить волю к победе. Это мы и сделаем. Все, кто приехал с командой, здоровы и готовы к игре», – сказал Симеоне.

Матч Суперкубка УЕФА «Реал» – «Атлетико» состоится в среду, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.