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    Симеоне: «Атлетико» хочет прибавить по сравнению с прошлым сезоном»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне понимает то, чего следует ожидать от «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА.

    «Мы хотим прибавить по сравнению с прошлым сезоном и понимаем, что для этого требуется.

    «Реал» будет играть в новом стиле, с высоким прессингом и желанием контролировать мяч на половине поля соперника. Лопетеги исповедовал эту философию в сборной Испании. Ее же он будет насаждать и в «Реале».

    Самое главное – сыграть с эмоциями и проявить волю к победе. Это мы и сделаем. Все, кто приехал с командой, здоровы и готовы к игре», – сказал Симеоне.

    Матч Суперкубка УЕФА «Реал» – «Атлетико» состоится в среду, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: УЕФА

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    15.08.2018 10:41
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