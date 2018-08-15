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    Лопетеги: «Реал» знает, что надо сделать, чтобы обыграть «Атлетико»

    Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги настроен на победу в Суперкубке УЕФА в матче с «Атлетико».

    «Мы, конечно же, хотим победить, и нам надо быть готовым сделать это. Сделаем все возможное, чтобы выиграть у сильного соперника, который заставит нас попотеть.

    «Атлетико» – отличная команда, в которой собраны превосходные игроки и тренер, который уже несколько лет ведет клуб в верном направлении.

    Это финал, и наши команды заставят друг друга проявить свои лучшие качества. Мы собраны и знаем, что надо сделать, чтобы обыграть «Атлетико», – сказал Лопетеги.

    Матч Суперкубка УЕФА «Реал» – «Атлетико» состоится в среду, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: УЕФА

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    15.08.2018 10:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 16 августа 2018, 15:48

      ....значит не знает!

      0
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 15 августа 2018, 12:52

      Думаю у Атлетико есть все шансы.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2018, 12:05

      ставлю на победу матрасников

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2018, 12:05

      "Матч ТВ" в прямом эфире покажет игру за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Атлетико".

      Телеканал "Матч ТВ" в прямом эфире покажет встречу за Суперкубок УЕФА, в которой сыграют испанские "Реал" и "Атлетико". Об этом сообщается в пресс-релизе "Матч ТВ", предоставленном ТАСС.

      Матч пройдет в среду в Таллине на стадионе "Лиллекюла". Комментировать встречу будут Константин Генич и Михаил Поленов.

      Помимо федерального канала, игру можно будет увидеть на канале "Матч! Футбол 1", сайтах matchtv.ru, sportbox.ru, а также в приложении "Матч! Клуб". В 21:15 мск начнется программа "Все на футбол", где эксперты телеканала обсудят предстоящую встречу. Трансляция игры начнется в 21:55 мск.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 15 августа 2018, 11:30

      Как выяснилось ,основные силы поддержки обоих команд - это испанцы,
      далее ВИП-ы, еще далее журналюги,замыкает список охрана & полиция....
      что касается местных ,то они слишком любят деньги и не любят лакейское отношение здешних футчиновников к УЕФА,поэтому отслюнявить 100 ЕВРОсов за билет сомнительное удовольствие...не чемпионат мира, да и милашки Роналду не будет...

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