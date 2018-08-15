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  • Лопетеги: «Реал» знает, что надо сделать, чтобы обыграть «Атлетико»

Лопетеги: «Реал» знает, что надо сделать, чтобы обыграть «Атлетико»

15 августа 2018, 10:32
5

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги настроен на победу в Суперкубке УЕФА в матче с «Атлетико».

«Мы, конечно же, хотим победить, и нам надо быть готовым сделать это. Сделаем все возможное, чтобы выиграть у сильного соперника, который заставит нас попотеть.

«Атлетико» – отличная команда, в которой собраны превосходные игроки и тренер, который уже несколько лет ведет клуб в верном направлении.

Это финал, и наши команды заставят друг друга проявить свои лучшие качества. Мы собраны и знаем, что надо сделать, чтобы обыграть «Атлетико», – сказал Лопетеги.

Матч Суперкубка УЕФА «Реал» – «Атлетико» состоится в среду, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Лига Европы Реал Атлетико Лопетеги Хулен
Комментарии (5)
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alex1951
1534321854
Как выяснилось ,основные силы поддержки обоих команд - это испанцы, далее ВИП-ы, еще далее журналюги,замыкает список охрана & полиция.... что касается местных ,то они слишком любят деньги и не любят лакейское отношение здешних фут\чиновников к УЕФА,поэтому отслюнявить 100 ЕВРОсов за билет сомнительное удовольствие...не чемпионат мира, да и милашки Роналду не будет...
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Garrincha58
1534323902
"Матч ТВ" в прямом эфире покажет игру за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Атлетико". Телеканал "Матч ТВ" в прямом эфире покажет встречу за Суперкубок УЕФА, в которой сыграют испанские "Реал" и "Атлетико". Об этом сообщается в пресс-релизе "Матч ТВ", предоставленном ТАСС. Матч пройдет в среду в Таллине на стадионе "Лиллекюла". Комментировать встречу будут Константин Генич и Михаил Поленов. Помимо федерального канала, игру можно будет увидеть на канале "Матч! Футбол 1", сайтах matchtv.ru, sportbox.ru, а также в приложении "Матч! Клуб". В 21:15 мск начнется программа "Все на футбол", где эксперты телеканала обсудят предстоящую встречу. Трансляция игры начнется в 21:55 мск.
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Garrincha58
1534323941
ставлю на победу матрасников
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Mazai-NN
1534326752
Думаю у Атлетико есть все шансы.
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САДЫЧОК
1534423695
....значит не знает!
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