Лопетеги: «Реал» знает, что надо сделать, чтобы обыграть «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги настроен на победу в Суперкубке УЕФА в матче с «Атлетико».

«Мы, конечно же, хотим победить, и нам надо быть готовым сделать это. Сделаем все возможное, чтобы выиграть у сильного соперника, который заставит нас попотеть.

«Атлетико» – отличная команда, в которой собраны превосходные игроки и тренер, который уже несколько лет ведет клуб в верном направлении.

Это финал, и наши команды заставят друг друга проявить свои лучшие качества. Мы собраны и знаем, что надо сделать, чтобы обыграть «Атлетико», – сказал Лопетеги.

Матч Суперкубка УЕФА «Реал» – «Атлетико» состоится в среду, 15 августа, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.