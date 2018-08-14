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    Эдегор не попал в заявку на Суперкубок УЕФА. Он покинет «Реал»

    Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор этим летом покинет Мадрид. Футболист не был включен в заявку на Суперкубок УЕФА против «Атлетико».

    19-летний норвежец этим летом прошел всю предсезонную подготовку с клубом после возвращения из аренды в «Херенвене». Ранее сообщалось об интересе к аренде хавбека со стороны вернувшегося в Примеру «Вальядолида».

    Прошлый сезон Эдегор провел в «Херенвене». Он провел 24 матча в чемпионате Голландии, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Marca

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    14.08.2018 11:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 14 августа 2018, 12:44

      закончилась сказка вундеркинда

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