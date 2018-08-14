Эдегор не попал в заявку на Суперкубок УЕФА. Он покинет «Реал»

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор этим летом покинет Мадрид. Футболист не был включен в заявку на Суперкубок УЕФА против «Атлетико».

19-летний норвежец этим летом прошел всю предсезонную подготовку с клубом после возвращения из аренды в «Херенвене». Ранее сообщалось об интересе к аренде хавбека со стороны вернувшегося в Примеру «Вальядолида».

Прошлый сезон Эдегор провел в «Херенвене». Он провел 24 матча в чемпионате Голландии, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.