Тренер «Анжи»: «Улучшения в финансовых проблемах есть. Глава республики начал помогать»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о разговоре с игроками команды после поражения от «Спартака»​ в третьем туре РПЛ.

«Два удаления очень сильно сказались на нашей игре. Так играть нельзя, надо извлекать из этого уроки. Ребята ушли со стадиона с неким уважением, от этого можно отталкиваться дальше.

Я всегда согласен с арбитрами. С ними нет смысла спорить. Единственное, после игры я попросил Левникова прокомментировать те моменты, где игроки «Спартака» могли получить желтые карточки, но не получили.

Что касается Белорукова, мы с ним поговорили. Он капитан команды, опытный игрок. И так дальше не пойдет, если такой футболист будет получать карточку за разговоры. Но здесь были эмоции. Нет установки на игру «как пойдет», у нас есть план на игру.

Уровень РПЛ? Я был готов к тому, чтобы играть здесь, а не в ФНЛ благодаря опыту, который у меня был в «Ахмате».

Мне зарплату еще не выплатили, с этим есть определенные проблемы. Но не хочу на себе заострять внимание. Есть врачи, персонал клуба, которые нуждаются в этом еще больше. Если брать Чечню, то там есть Рамзан Кадыров, и есть деньги у «Ахмата».

Проблемы в «Анжи» начались пять лет назад после того, как прошла эпоха Керимова. Хорошо, что он показал, что клуб может так жить. А сейчас происходит опустошение.

У нас есть игроки из академии, но так быстро вывести их на высокий уровень непросто. Сейчас определенные улучшения в решении финансовых проблем есть. Глава республики начал помогать», – сказал Адиев.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0.

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