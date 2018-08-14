Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер «Анжи»: «Улучшения в финансовых проблемах есть. Глава республики начал помогать»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о разговоре с игроками команды после поражения от «Спартака»​ в третьем туре РПЛ.

    «Два удаления очень сильно сказались на нашей игре. Так играть нельзя, надо извлекать из этого уроки. Ребята ушли со стадиона с неким уважением, от этого можно отталкиваться дальше.

    Я всегда согласен с арбитрами. С ними нет смысла спорить. Единственное, после игры я попросил Левникова прокомментировать те моменты, где игроки «Спартака» могли получить желтые карточки, но не получили.

    Что касается Белорукова, мы с ним поговорили. Он капитан команды, опытный игрок. И так дальше не пойдет, если такой футболист будет получать карточку за разговоры. Но здесь были эмоции. Нет установки на игру «как пойдет», у нас есть план на игру.

    Уровень РПЛ? Я был готов к тому, чтобы играть здесь, а не в ФНЛ благодаря опыту, который у меня был в «Ахмате».

    Мне зарплату еще не выплатили, с этим есть определенные проблемы. Но не хочу на себе заострять внимание. Есть врачи, персонал клуба, которые нуждаются в этом еще больше. Если брать Чечню, то там есть Рамзан Кадыров, и есть деньги у «Ахмата».

    Проблемы в «Анжи» начались пять лет назад после того, как прошла эпоха Керимова. Хорошо, что он показал, что клуб может так жить. А сейчас происходит опустошение.

    У нас есть игроки из академии, но так быстро вывести их на высокий уровень непросто. Сейчас определенные улучшения в решении финансовых проблем есть. Глава республики начал помогать», – сказал Адиев.

    Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0.

    «Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами

    Президент «Анжи»: «В клубе работает 96 человек, на зарплаты ежемесячно нужно тратить 44 миллиона»

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2018 06:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 10:57

      На долго ли эта помощь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 11:04

      нужно не просто ждать помощи а потом все потратить и снова ждать а искать эффективные пути для дальнейшего существования без возникновения схожих ситуаций.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 14 августа 2018, 07:00

      Опять в угоду реально нуждающимся гражданам бессмысленной организации помощь оказывается. Пока клубы будут на государственные деньги рассчитывать, никакого развития не будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 августа 2018, 06:34

      Нахлебники позорные

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11