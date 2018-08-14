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  • Тренер «Анжи»: «Улучшения в финансовых проблемах есть. Глава республики начал помогать»

Тренер «Анжи»: «Улучшения в финансовых проблемах есть. Глава республики начал помогать»

14 августа 2018, 06:18
4

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о разговоре с игроками команды после поражения от «Спартака»​ в третьем туре РПЛ.

«Два удаления очень сильно сказались на нашей игре. Так играть нельзя, надо извлекать из этого уроки. Ребята ушли со стадиона с неким уважением, от этого можно отталкиваться дальше.

Я всегда согласен с арбитрами. С ними нет смысла спорить. Единственное, после игры я попросил Левникова прокомментировать те моменты, где игроки «Спартака» могли получить желтые карточки, но не получили.

Что касается Белорукова, мы с ним поговорили. Он капитан команды, опытный игрок. И так дальше не пойдет, если такой футболист будет получать карточку за разговоры. Но здесь были эмоции. Нет установки на игру «как пойдет», у нас есть план на игру.

Уровень РПЛ? Я был готов к тому, чтобы играть здесь, а не в ФНЛ благодаря опыту, который у меня был в «Ахмате».

Мне зарплату еще не выплатили, с этим есть определенные проблемы. Но не хочу на себе заострять внимание. Есть врачи, персонал клуба, которые нуждаются в этом еще больше. Если брать Чечню, то там есть Рамзан Кадыров, и есть деньги у «Ахмата».

Проблемы в «Анжи» начались пять лет назад после того, как прошла эпоха Керимова. Хорошо, что он показал, что клуб может так жить. А сейчас происходит опустошение.

У нас есть игроки из академии, но так быстро вывести их на высокий уровень непросто. Сейчас определенные улучшения в решении финансовых проблем есть. Глава республики начал помогать», – сказал Адиев.

Матч третьего тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0.

«Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами

Президент «Анжи»: «В клубе работает 96 человек, на зарплаты ежемесячно нужно тратить 44 миллиона»

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Анжи Белоруков Дмитрий Адиев Магомед Левников Кирилл
Комментарии (4)
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la verdad
1534217652
Нахлебники позорные
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Viper for CSKA
1534219233
Опять в угоду реально нуждающимся гражданам бессмысленной организации помощь оказывается. Пока клубы будут на государственные деньги рассчитывать, никакого развития не будет.
Ответить
OfaZavr
1534233895
нужно не просто ждать помощи а потом все потратить и снова ждать а искать эффективные пути для дальнейшего существования без возникновения схожих ситуаций.
Ответить
zigbert
1534319825
На долго ли эта помощь.
Ответить
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