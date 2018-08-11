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    Президент «Анжи»: «В клубе работает 96 человек, на зарплаты ежемесячно нужно тратить 44 миллиона»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о финансовой ситуации в клубе. В частности, функционер раскрыл детали штатного расписания организации.

    «В клубе, включая академию и клуб, работают 96 человек – им надо платить зарплату и за них надо платить налоги. Их надо обеспечивать проездом, питанием, экипировкой и медициной. В месяц на это уходит 44 миллиона рублей.

    У нас небольшие зарплаты. у некоторых игроков по 40 тыс. рублей, у одного игрока – 1,5 миллиона рублей. Миллион в месяц получает тоже один человек, а далее зарплаты идут по убыванию – 500 тысяч и меньше», – сказал Кадиев в интервью «Это Кавказ».

    Общий долг клуба – больше 240 миллионов.

    «Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2018 08:26
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 августа 2018, 19:06

      Сократи штат до 26 челов и нормалек.

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 11 августа 2018, 13:07

      Всё это конечно печально, но если Анжи канет в Лету, никто плакать не будет... как не плакали по Тосно.

      0
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      Рейтинг: +1531

      klim2m 11 августа 2018, 12:20

      44 лям делим на 96 получаем ср зарплата по клубу 400 тр )))) весело живете

      1
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      Рейтинг: +40

      СаняСанчез 11 августа 2018, 12:17

      Какого куя выперлись играть в пл,лучшеб дали шанс Томбову

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > СаняСанчез 11 августа 2018, 12:44

      я тоже за Тамбов был!!! Свой шанс Анжи проиграл Енисею.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > СаняСанчез 11 августа 2018, 16:36

      у Тамбова вроде стадиона нет нормального

      2
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 11 августа 2018, 11:17

      Нужно было раньше думать, а не покупать Это`О и иже с ним, платить бешенные з/п самые большие в мире). На этих деньгах клуб бы мог жить лет 20.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 11 августа 2018, 11:01

      А свою зарплату почему не озвучил ??? Явно не 40 тыс.

      1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 11 августа 2018, 10:52

      Клуб близок к банкротству, но в нём есть люди зарабатывающие по 1,5 ляма?

      2
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 11 августа 2018, 10:49

      Сразу вспоминается фраза из фильма Москва слезам не верит. Кто знает, тот поймёт)

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 11 августа 2018, 10:09

      :анжи живи - сказал кадиев, и отключил аппарат искусственного дыхания

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2018, 09:39

      Средняя зарплата на одного работающего 0,5 млн. Подрежьте з/п
      верхам в 2-3 раза и все будет хорошо. А вы хотите, чтобы все 97 чел.
      получали по 1 млн., губа не дура.

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