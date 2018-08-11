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  • Президент «Анжи»: «В клубе работает 96 человек, на зарплаты ежемесячно нужно тратить 44 миллиона»

Президент «Анжи»: «В клубе работает 96 человек, на зарплаты ежемесячно нужно тратить 44 миллиона»

11 августа 2018, 08:26
26

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о финансовой ситуации в клубе. В частности, функционер раскрыл детали штатного расписания организации.

«В клубе, включая академию и клуб, работают 96 человек – им надо платить зарплату и за них надо платить налоги. Их надо обеспечивать проездом, питанием, экипировкой и медициной. В месяц на это уходит 44 миллиона рублей.

У нас небольшие зарплаты. у некоторых игроков по 40 тыс. рублей, у одного игрока – 1,5 миллиона рублей. Миллион в месяц получает тоже один человек, а далее зарплаты идут по убыванию – 500 тысяч и меньше», – сказал Кадиев в интервью «Это Кавказ».

Общий долг клуба – больше 240 миллионов.

«Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (26)
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Garrincha58
1533966270
подайте бедным на пропитание,а зачем все это нужно стране простым людям кто нибудь объяснит заааачеем?????
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Федя Кабак
1533966381
Сами довели до такого состояния.Снизьте зарплаты. Почему Амкару и Тосно не помогли, а вам должны?!
Ответить
Vickont
1533966900
Дагестан и так дотационный регион, как и большая часть Кавказа, так им еще все мало
Ответить
Retiremen_VMF
1533966969
Арифметика не сложная. 44000000/98= 458333 рэ средняя ЗП Возьмите меня 97-м, согласен на половину зарплаты.
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vavanze
1533967000
Кокорин посмеялся
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1533968084
Может просто стоит попробовать жить по средствам? Берите пример с Динамо Минск чтоли.
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vladimir-7
1533969544
Средняя зарплата на одного работающего 0,5 млн. Подрежьте з/п верхам в 2-3 раза и все будет хорошо. А вы хотите, чтобы все 97 чел. получали по 1 млн., губа не дура.
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Project Бабангида
1533971399
:анжи живи - сказал кадиев, и отключил аппарат искусственного дыхания
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Ubuntu
1533973925
Клуб близок к банкротству, но в нём есть люди зарабатывающие по 1,5 ляма?
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СаняСанчез
1533979036
Какого куя выперлись играть в пл,лучшеб дали шанс Томбову
Ответить
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