Президент «Анжи»: «В клубе работает 96 человек, на зарплаты ежемесячно нужно тратить 44 миллиона»

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о финансовой ситуации в клубе. В частности, функционер раскрыл детали штатного расписания организации.

«В клубе, включая академию и клуб, работают 96 человек – им надо платить зарплату и за них надо платить налоги. Их надо обеспечивать проездом, питанием, экипировкой и медициной. В месяц на это уходит 44 миллиона рублей.

У нас небольшие зарплаты. у некоторых игроков по 40 тыс. рублей, у одного игрока – 1,5 миллиона рублей. Миллион в месяц получает тоже один человек, а далее зарплаты идут по убыванию – 500 тысяч и меньше», – сказал Кадиев в интервью «Это Кавказ».

Общий долг клуба – больше 240 миллионов.

«Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами