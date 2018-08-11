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    Президент «Анжи»: «Долги клуба – 248 миллионов, они растут. Прошу помочь нам»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о финансовой ситуации в клубе. По словам функционера, махачкалинцы задолжали 248 миллионов рублей.

    «Сказать вам, что у нас есть бюджет, я не могу. Сказать, что из-за бюджета мы завтра снимаемся, — абсолютно неправильно. Насколько остро стоит сейчас проблема? Очень остро. Сейчас долги выросли до 248 млн рублей. Они же каждый день растут. Мы должны каждый день обеспечивать жизнедеятельность клуба.

    Я не прошу ни у кого денег, я прошу помочь клубу. Глава республики может вернуть нам тренировочную базу, не стадион, а именно базу на берегу Сулака, которую в свое время забрали у «Анжи». Руководство клуба может оплачивать аренду стадиона, но проведение крупных спортивных мероприятий — это статья регионального бюджета.

    Я почему возмущаюсь? Вот был стыковой матч «Анжи» и «Енисея». И.о. губернатора Красноярского края Александр Усс прилетел к нам в Махачкалу, за тридевять земель, с половиной правительства. Руководство Дагестана, премьер-министр или хотя бы министр спорта, которым ехать 15 минут до стадиона, не приехали.

    Наш стадион, 20 тыс. человек, стоя аплодировали губернатору Красноярского края. А вот моим футболистам это обидно. Причем Усс приехал на игру, которая уже почти ничего не решала. «Енисей» переиграл нас дома. Вот это и есть невнимание», – посетовал Кадиев в интервью «Это Кавказ».

    В таблице РПЛ «Анжи» идет девятым.

    «Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2018 06:15
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 августа 2018, 18:31

      он сказал что не просит денег отдайте базу у озера и оплачивайте аренду стадиона и всё и зачем эти цифры 248

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 15:54

      Будет плохо если Анжи снимется в середине сезона. Кому то это будет на руку.

      3
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 11 августа 2018, 12:25

      Бог поможет. Кто просил вас заявляться в РПЛ, с таким бюджетом, в ущерб более достойного клуба?! Вообще поражаюсь, как вам выдали лицензию? На мой взгляд, вы позор РПЛ, заявиться, чтобы с первого тура нависла угроза снятия с турнира!!!

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 августа 2018, 11:49

      сами в прошлом сезоне из=за долгов вылетели и в этом эти идиоты опять залезли в кабалу

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2018, 10:47

      Керимов наверное думал что отдает клуб в надежные руки а оно вон как получилось.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull > OfaZavr 11 августа 2018, 11:24

      Керимов бы лучше деньги в клуб вложил, а не давал самую высокую з/п в мире кому то). На эти съеденные в пустую баблы Анжи бы мог существовать безбедственно лет 20 наверное.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Den Bull 11 августа 2018, 11:35

      может и так, но новый владелец раз взвалил на себе эту ношу то и нужно все делать чтобы с командой такого не происходило.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 11 августа 2018, 10:19

      Денег помочь нет, но Вы держитесь

      3
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      Рейтинг: +2251

      kvm 11 августа 2018, 09:56

      Овец можно разводить на мясо и шерсть...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3367

      АНАТОЛИЙ2017 11 августа 2018, 09:30

      Не надо было лезть в РПЛ. Жадность фраера сгубила. Надо было уступить место ФК "Тамбов".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 11 августа 2018, 08:39

      Я всегда говорил, что в этом вся сущность кавказцев. Когда они под руководством Керимова играли с дорогими игроками и зарплатами, весь Дагестан болел за Анжи и кричал, что скоро выиграют лигу чемпионов. Им предоставляли стадион Локомотив в Москве для игр, а болельщики Анжи после этих игр его со всех сторон обсыкали. А теперь, когда сказка закончилась и карета превратилась в тыкву, весь Дагестан опять болеет за Барсу и Реал, как раньше. Понты они любят и роскошь, но никак не вою команду. Что заслужили, то и получили. Кому не понравятся мои слова, мне плевать, я написал чистую правду.

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Diter Bolen 11 августа 2018, 09:09

      Что Вида, что ты никогда особо умом не отличались.

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      Рейтинг: +23

      Ispik05 > Антибиотик 11 августа 2018, 09:45

      Вообще то если посчитать бюджет Московских клубов и Зенита то на протяжении долгих лет вы живёте на Газпромовские, Ж-д, на деньги мин. Спорта,и правительства! А Анжи выживал в своё время и только с приходом Керимова пару лет мы увидели достойный футбол с дорогими футболистами и все! Так кто какие деньги жрёт народные! Вы постоянно на народных деньгах сидите, ещё че то про нас тут трезвоните

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Ispik05 11 августа 2018, 10:21

      А я разве где-то написал, что с деньгами играть плохо? У нас в России нет клубов, которые сами себя содержат на заработанные деньги. Поэтому я за любое спонсорство, будь то госструктура или частный предприниматель. Я написал за характер кавказцев, их понты и проявленное свинство после того, как им сделали доброе дело. Читай внимательно, а то я пишу одно, а ты читаешь то, что тебе хочется.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull > Антибиотик 11 августа 2018, 11:27

      Такой клуб уже давно появился)

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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 11 августа 2018, 08:36

      Футболистов просят быть профессионалами , а сами коммерсанты недоучки.

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