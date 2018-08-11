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  • Президент «Анжи»: «Долги клуба – 248 миллионов, они растут. Прошу помочь нам»

Президент «Анжи»: «Долги клуба – 248 миллионов, они растут. Прошу помочь нам»

11 августа 2018, 06:15
28

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о финансовой ситуации в клубе. По словам функционера, махачкалинцы задолжали 248 миллионов рублей.

«Сказать вам, что у нас есть бюджет, я не могу. Сказать, что из-за бюджета мы завтра снимаемся, — абсолютно неправильно. Насколько остро стоит сейчас проблема? Очень остро. Сейчас долги выросли до 248 млн рублей. Они же каждый день растут. Мы должны каждый день обеспечивать жизнедеятельность клуба.

Я не прошу ни у кого денег, я прошу помочь клубу. Глава республики может вернуть нам тренировочную базу, не стадион, а именно базу на берегу Сулака, которую в свое время забрали у «Анжи». Руководство клуба может оплачивать аренду стадиона, но проведение крупных спортивных мероприятий — это статья регионального бюджета.

Я почему возмущаюсь? Вот был стыковой матч «Анжи» и «Енисея». И.о. губернатора Красноярского края Александр Усс прилетел к нам в Махачкалу, за тридевять земель, с половиной правительства. Руководство Дагестана, премьер-министр или хотя бы министр спорта, которым ехать 15 минут до стадиона, не приехали.

Наш стадион, 20 тыс. человек, стоя аплодировали губернатору Красноярского края. А вот моим футболистам это обидно. Причем Усс приехал на игру, которая уже почти ничего не решала. «Енисей» переиграл нас дома. Вот это и есть невнимание», – посетовал Кадиев в интервью «Это Кавказ».

В таблице РПЛ «Анжи» идет девятым.

«Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи (мол)
Комментарии (28)
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Lev Aleks
1533959763
А когда-то Карлосу столько платили.......в времена, о нравы)
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Патронташ
1533960765
"Давай дэньги, дэньги давай, я тебе говорю!" Остап и Киса на военно-грузинской дороге.
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Рубик Докоян
1533961384
Они охотней на борьбу пойдут чем на футбол. Но вопросов много к руководству клуба, республики и РФС. Это ведь всё не за один день случилось. Ещё в далёкие 60-е годы во дворе было правило : без денег в карты не садись играть...
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subbotaspartak
1533962838
Хватит всех кормить, Учитесь работать, учитесь жить. Опыта нет? В Пермь езжайте, Приобретайте.
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доктор 48
1533963249
Анжи--частный клуб!! Керимов передал его Кадиеву!!!Какая помощь??Привыкли на чужом горбу выезжать!!
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15112007
1533965460
Видимо, руководству Дагестана выгодно, чтобы дети этой Республики не спортсменами футболистами мечтали стать,а бандитами,наркоманами и ворами. На целую республику один клуб сберечь не могут. Позор!
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Антибиотик
1533965988
Я всегда говорил, что в этом вся сущность кавказцев. Когда они под руководством Керимова играли с дорогими игроками и зарплатами, весь Дагестан болел за Анжи и кричал, что скоро выиграют лигу чемпионов. Им предоставляли стадион Локомотив в Москве для игр, а болельщики Анжи после этих игр его со всех сторон обсыкали. А теперь, когда сказка закончилась и карета превратилась в тыкву, весь Дагестан опять болеет за Барсу и Реал, как раньше. Понты они любят и роскошь, но никак не вою команду. Что заслужили, то и получили. Кому не понравятся мои слова, мне плевать, я написал чистую правду.
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АНАТОЛИЙ2017
1533969032
Не надо было лезть в РПЛ. Жадность фраера сгубила. Надо было уступить место ФК "Тамбов".
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OfaZavr
1533973664
Керимов наверное думал что отдает клуб в надежные руки а оно вон как получилось.
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zigbert
1533992074
Будет плохо если Анжи снимется в середине сезона. Кому то это будет на руку.
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