Президент «Анжи»: «Долги клуба – 248 миллионов, они растут. Прошу помочь нам»

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о финансовой ситуации в клубе. По словам функционера, махачкалинцы задолжали 248 миллионов рублей.

«Сказать вам, что у нас есть бюджет, я не могу. Сказать, что из-за бюджета мы завтра снимаемся, — абсолютно неправильно. Насколько остро стоит сейчас проблема? Очень остро. Сейчас долги выросли до 248 млн рублей. Они же каждый день растут. Мы должны каждый день обеспечивать жизнедеятельность клуба.

Я не прошу ни у кого денег, я прошу помочь клубу. Глава республики может вернуть нам тренировочную базу, не стадион, а именно базу на берегу Сулака, которую в свое время забрали у «Анжи». Руководство клуба может оплачивать аренду стадиона, но проведение крупных спортивных мероприятий — это статья регионального бюджета.

Я почему возмущаюсь? Вот был стыковой матч «Анжи» и «Енисея». И.о. губернатора Красноярского края Александр Усс прилетел к нам в Махачкалу, за тридевять земель, с половиной правительства. Руководство Дагестана, премьер-министр или хотя бы министр спорта, которым ехать 15 минут до стадиона, не приехали.

Наш стадион, 20 тыс. человек, стоя аплодировали губернатору Красноярского края. А вот моим футболистам это обидно. Причем Усс приехал на игру, которая уже почти ничего не решала. «Енисей» переиграл нас дома. Вот это и есть невнимание», – посетовал Кадиев в интервью «Это Кавказ».

В таблице РПЛ «Анжи» идет девятым.

«Анжи» может закрыться. Там кошмар с деньгами