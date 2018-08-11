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  • РПЛ. ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Енисеем»

РПЛ. ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Енисеем»

11 августа 2018, 18:25
54

ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Енисеем» в матче третьего тура РПЛ.

На гол Михаила Костюкова на 58-й минуте встречи москвичи ответили мячом Абеля Эрнандеса с пенальти.

На 50-й минуте у ЦСКА был удален защитник Кирилл Набабкин.

Россия. РПЛ. 3-й тур

Енисей (Красноярск) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Костюков, 58; 1:1 – Эрнандес, 79 (с пенальти).

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков (Грицаенко, 72), Кичин, Занев (Гавазай, 23), Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков (Саркисов, 62), Огуде, Бодул.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Чернов (Ахметов, 66), Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов (Ефремов, 83), Жамалетдинов (Эрнандес, 57).

Предупреждения: Огуде, 51; Гаджибеков, 64 – нет.

Удаление: нет – Набабкин, 50.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Енисей ЦСКА
Комментарии (54)
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Leon_ARS
1534001184
Судья помог!
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Romio-xxx
1534001207
Ну и придумал же судья для себя выход из положения назначив левый пенальти!!!!!
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VVM1964
1534001254
Отскочил ЦСКА - спасибо голимому Галимову .
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батог
1534001371
Если Галимова не выгонят с РПЛ, то на хрена такой РПЛ!!!!!
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GoldPlayFIFARus9
1534001372
Man of the match - Роман Галимов
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anri1703
1534001489
связка фернандес судья помогли ЦСКА отскочить жаль Енисей играли хорошо правда много брака пижонили пятками а так Комолов понравился как играл
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DOCTOR PENALTY
1534001743
" Судья продажная!.. Козёл ты!!!.." - так говорит один наш большой политик, когда из грязного носа выковыривают такие пенальти. Полный беспредел! Гинер теперь 3 дня должен не выходить из дома от стыда.
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SPACE TRUCKIN
1534002270
ЦСКА ОТСКОЧИЛ ПРИ ПОМОЩИ СУДЬИ - ОЧЕНЬ ОБИДНО - ЕНИСЕЙ СМОТРЕЛСЯ ИНТЕРЕСНЕЕ И ЗАСЛУЖИВАЛ ПОБЕДУ...
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cska-62
1534003050
Редко обращаю внимание на всех этих нынешних балаболок, но сегодня они превзошли себя! И «второй» гол «Енисей» якобы верно забил…, хотя был свисток судьи ещё до удара при очевиднейшем положении вне игры, и Марио Фернандес якобы симулировал падение, хотя он этого никогда не делает, а после их балабольства показали удобный ракурс, где он врывается в штрафную, а Бодул его на скорости откровенно цепляет! Николай Озеров сказал бы: «Такой комментаторский цех нам не нужен!». Забыли почему-то эти балаболки, что до демонстративного нарушения Набабкина Огуде сыграл против него не менее грубо. И вполне можно было удалять обоих! Сразу! Вот только сегодня почему-то принято удалять за ответную грубость, а это в корне неверно. И некоторые недобросовестные игроки этим пользуются. Получается, что напал хулиган с кулаками, то ему товарищеский суд, а того, кто его в нокаут отправил, в зону! Нисколько не собираюсь оправдывать в данном случае поступок Набабкина, но Огуде сыграл очень грязно!!! На прямую красную карточку! Ничья 1:1, в принципе, по игре. Выход в стартовом составе Жамалетдинова не помог ЦСКА. Увы. Тимур крайне медленно мыслит на поле при принятии решений. Впрочем, у Ефремова с этим делом ещё хуже. Что он и продемонстрировал сегодня, когда вышел на замену. Странный отскок у этого убогого искусственного газона не для Абеля Эрнандеса, претензий к нему быть не может. Да и пенальти реализовал он без шансов для вратаря Юрченко. Оборона ЦСКА сыграла, в принципе, неплохо. Две тактические ошибки и два момента у «Енисея» за весь матч. Один реализован. Отмечу отдельно: именно газон помешал Бистровичу более качественно разыгрывать стандарты. Ни один искусственный газон не может заменить натуральный. Ну, а дерьмовый эрзац-газон, который получается, когда большая часть выделенных на него средств, как это у нас обычно бывает, украдена, выходит изощрённым издевательством и над игроками, и над зрителями.
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Каратель помойников
1534008545
не правильно статью назвали,надо было так "судья в очередной раз вытащил цска"
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