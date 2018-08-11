РПЛ. ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Енисеем»

ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Енисеем» в матче третьего тура РПЛ.
На гол Михаила Костюкова на 58-й минуте встречи москвичи ответили мячом Абеля Эрнандеса с пенальти.
На 50-й минуте у ЦСКА был удален защитник Кирилл Набабкин.
Россия. РПЛ. 3-й тур
Енисей (Красноярск) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Костюков, 58; 1:1 – Эрнандес, 79 (с пенальти).
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков (Грицаенко, 72), Кичин, Занев (Гавазай, 23), Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков (Саркисов, 62), Огуде, Бодул.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Чернов (Ахметов, 66), Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов (Ефремов, 83), Жамалетдинов (Эрнандес, 57).
Предупреждения: Огуде, 51; Гаджибеков, 64 – нет.
Удаление: нет – Набабкин, 50.