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    РПЛ. ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Енисеем»

    ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Енисеем» в матче третьего тура РПЛ.

    На гол Михаила Костюкова на 58-й минуте встречи москвичи ответили мячом Абеля Эрнандеса с пенальти.

    На 50-й минуте у ЦСКА был удален защитник Кирилл Набабкин.

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Енисей (Красноярск) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Костюков, 58; 1:1 – Эрнандес, 79 (с пенальти).

    «Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков (Грицаенко, 72), Кичин, Занев (Гавазай, 23), Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков (Саркисов, 62), Огуде, Бодул.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Чернов (Ахметов, 66), Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов (Ефремов, 83), Жамалетдинов (Эрнандес, 57).

    Предупреждения: Огуде, 51; Гаджибеков, 64 – нет.

    Удаление: нет – Набабкин, 50.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2018 18:25
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 12 августа 2018, 08:00

      Кто ушел от поражения??!!! Это их судья увёл !!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 12 августа 2018, 00:08

      Енисей - молодцы! А ЦСКА нужно начинать играть, ибо будет очень плохо, если раскачка продолжится...

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      Рейтинг: +148

      lex_ex 11 августа 2018, 21:25

      Главное, что у команды есть будущее, только нужно запастись терпением - верить и-надеяться - а далее все получится и ЦВБП!!!

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      Рейтинг: +5180

      Каратель 11 августа 2018, 20:29

      не правильно статью назвали,надо было так "судья в очередной раз вытащил цска"

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Каратель 11 августа 2018, 21:47

      Тебе матч Спартак -Томь до сих пор наверное снится в кошмарах. Совесть твою тревожит .))) Как тогда судья посмел пенальти поставить ,гад он окаянный .)))) Кстати ,Спартак в том сезоне шемпиеном стал .))) Да и напомни ка ,пожалуйста когда в последний раз судьи ЦСКА вытаскивали?

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      Рейтинг: +5180

      Каратель > shurik45 12 августа 2018, 02:44

      мне в кошмарах ничего не снится,был матч и ты смотрю его помнишь,а вот коней так судьи тянут,что и перестаёшь запоминать что и когда,это уже как данность в российском чемпионате,кони-судья-гинер-кабинет-победа))))

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > Каратель 12 августа 2018, 10:27

      Понятно,ни обоснований , и ничего по факту .) Данностью называется твое вранье ,мягко говоря. И если дальше придерживаться твоей логике ,то в матче Спартак - Анжи ,это Федун все купил? На один гол ,по два удаления.)))

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      Рейтинг: +839

      dimag 11 августа 2018, 20:18

      А за 25 минут до этого оставил армейцев в меньшенстве за провокацию Огуде на Набабкине.

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      Рейтинг: +1573

      Муруал 11 августа 2018, 19:40

      На самом деле,жаль ЦСКА.Много испытаний на их голову.Уход из спорта лидеров,травмы,отсутствие усиления.Пожелаем им скорейшего возрождения,снова стать конкурентоспособными во внутреннем чемпионате и в европейских баталиях,от этого выиграет весь наш футбол.

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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 11 августа 2018, 19:33

      Не ЦСКА ушёл, а судья увёл...

      0
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 11 августа 2018, 19:11

      Судья просто великолепен - супер талантливо утопил Енисея! После такого судейства футбол смотреть не хочется.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 11 августа 2018, 19:05

      Очень огорчил Набабкин ,не спортивное поведение не красит ветерана. Ошибка судьи ,в моменте с пенальти,на лицо. Скорее всего судья повелся на движение рукой Бодула ,ну а Марио подыграл ему в этом. Уже третий тур ,а рисунка в игре армейцев так и не просматривается . Проигрыш как и в борьбе за мяч ,так в его подборе ,ну а с пасом совсем печалька. Пока остается только верить и ждать .

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      Рейтинг: +368

      mik1954 11 августа 2018, 19:04

      Из года в год кони вылезают за счет левых точек, ни стыда ни совести.... команда халявщиков....

      -2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > mik1954 11 августа 2018, 19:07

      Ну ты бы хотя бы пример привел .) Когда в последний раз это было?)

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