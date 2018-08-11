Ковач: «Мы поговорили с Левандовским на прошлой неделе. Я сказал Роберту то, что о нем думаю»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о своем разговоре с нападающим команды Робертом Левандовским.

Ранее сообщалось, что поляк хочет покинуть мюнхенцев этим летом и перейти в «Реал»

«Это правда, что мы с Робертом разговаривали на прошлой неделе. Он в курсе, что я думаю о нем.

Весь клуб знает о его качествах. Безусловно, он входит в тройку лидеров на своей позиции во всем мире. Конечно, «Бавария» не откажется от него. Это то, что ему сказал. Роберт принял это. Мне это очень понравилось», – сказал Ковач.