Малком: «Моя бабушка продала все, что у нее было, чтобы я смог платить за тренировки»

Нападающий «Барселоны» Малком рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся, прежде чем стать профессиональным футболистом.

21-летний бразилец родился в Сан-Паулу и начал свою карьеру в молодежной команде «Коринтианса».

«Моя семья всегда на первом месте, потому что они многое для меня сделали. Независимо от того, сколько я делаю для них, это даже не треть того, чего они заслуживают.

Но я стараюсь помочь им, поскольку они помогли мне, принося домой еду и тем самым позволяя мне расти.

Моя бабушка даже продала сковородки, поэтому у меня было достаточно денег, чтобы я мог пойти на тренировку. Однажды я сказал ей, что у других детей есть деньги, чтобы они могли тренироваться, поэтому она продала все, что у нее было.

Не так много людей сделают подобное. Она моя вторая мать», – сказал Малком.