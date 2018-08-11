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  • Малком: «Моя бабушка продала все, что у нее было, чтобы я смог платить за тренировки»

Малком: «Моя бабушка продала все, что у нее было, чтобы я смог платить за тренировки»

11 августа 2018, 13:44
12

Нападающий «Барселоны» Малком рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся, прежде чем стать профессиональным футболистом.

21-летний бразилец родился в Сан-Паулу и начал свою карьеру в молодежной команде «Коринтианса».

«Моя семья всегда на первом месте, потому что они многое для меня сделали. Независимо от того, сколько я делаю для них, это даже не треть того, чего они заслуживают.

Но я стараюсь помочь им, поскольку они помогли мне, принося домой еду и тем самым позволяя мне расти.

Моя бабушка даже продала сковородки, поэтому у меня было достаточно денег, чтобы я мог пойти на тренировку. Однажды я сказал ей, что у других детей есть деньги, чтобы они могли тренироваться, поэтому она продала все, что у нее было.

Не так много людей сделают подобное. Она моя вторая мать», – сказал Малком.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Барселона Малком
Комментарии (12)
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Project Бабангида
1533985482
сижу, прикидываю ! что бы оплатить тренировки , сковородки которые продала бабушка должны быть с антипригаром из платины
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21082014
1533987163
вспомнилась песня Гарика ********:"Моя бабушка курит трубку.."респект таким бабушкам!
Ответить
21082014
1533987214
фамилию Гарика цензура не пропустила.
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Рубик Докоян
1533987831
Теперь может бабушке не только купить сковородки, но и весь навороченный современный кухонный набор с кухонной стенкой.
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Par Mezan
1533989676
От души сказано. Бабушка всё видела и поверила в мальчика, который реально хотел стать лучшим в своём деле. Помогла. Низкий поклон ей. Кто-то из наших игроков сможет рассказать, как попал в большой футбол? По-чесноку?
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zigbert
1533998461
Судьба многих бразильских футболистов проходила через бедность и нищету.
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OfaZavr
1534001121
типичная история для многих бразильцев, но зато теперь бабушка у него может попросить все что пожелает и даже больше)
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