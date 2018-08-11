Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Малком: «Моя бабушка продала все, что у нее было, чтобы я смог платить за тренировки»

    Нападающий «Барселоны» Малком рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся, прежде чем стать профессиональным футболистом.

    21-летний бразилец родился в Сан-Паулу и начал свою карьеру в молодежной команде «Коринтианса».

    «Моя семья всегда на первом месте, потому что они многое для меня сделали. Независимо от того, сколько я делаю для них, это даже не треть того, чего они заслуживают.

    Но я стараюсь помочь им, поскольку они помогли мне, принося домой еду и тем самым позволяя мне расти.

    Моя бабушка даже продала сковородки, поэтому у меня было достаточно денег, чтобы я мог пойти на тренировку. Однажды я сказал ей, что у других детей есть деньги, чтобы они могли тренироваться, поэтому она продала все, что у нее было.

    Не так много людей сделают подобное. Она моя вторая мать», – сказал Малком.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2018 13:44
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 августа 2018, 18:25

      типичная история для многих бразильцев, но зато теперь бабушка у него может попросить все что пожелает и даже больше)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 17:41

      Судьба многих бразильских футболистов проходила через бедность и нищету.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 августа 2018, 15:14

      От души сказано. Бабушка всё видела и поверила в мальчика, который реально хотел стать лучшим в своём деле. Помогла. Низкий поклон ей.
      Кто-то из наших игроков сможет рассказать, как попал в большой футбол?
      По-чесноку?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > Par Mezan 11 августа 2018, 15:18

      Если расскажут, то сказку про Емелю...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 августа 2018, 14:43

      Теперь может бабушке не только купить сковородки, но и весь навороченный современный кухонный набор с кухонной стенкой.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 11 августа 2018, 14:33

      фамилию Гарика цензура не пропустила.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > 21082014 11 августа 2018, 15:37

      охереть, цензурщики мля)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 11 августа 2018, 14:32

      вспомнилась песня Гарика ********:"Моя бабушка курит трубку.."респект таким бабушкам!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 11 августа 2018, 14:04

      сижу, прикидываю ! что бы оплатить тренировки , сковородки которые продала бабушка должны быть с антипригаром из платины

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Project Бабангида 11 августа 2018, 14:26

      так он же в Бразилии тренировался а не в России

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > giluxa1963 11 августа 2018, 14:31

      а там что , чугун дороже золота ? или тренер сковородками за тренировки берёт

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Project Бабангида 12 августа 2018, 17:53

      там сковородки дороже и тренировки дешевли

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11