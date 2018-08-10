«Фулхэм» арендовал вратаря Рико у «Севильи», защитника Фосу-Менса у «МЮ» и нападающего Вьетто у «Атлетико»

Вот это я понимаю за купились!
Норм составчик собрали, будет интересно посмотреть.
«Фулхэм» арендовал трех игроков в последний день трансферного окна: голкипера Серхио Рико у «Севильи», защитника Тимоти Фосу-Менса у «Манчестер Юнайтед» и нападающего Лусиано Вьетто у «Атлетико».
Контракт с каждым игроком рассчитан на один сезон.
Последний сезон Вьетто провел в аренде в «Валенсии», Фосу-Менса – в «Кристал Пэлас». Рико выступал за «Севилью» и сыграл в 24 матчах Примеры.
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— Timothy fosu-mensah (@tfosumensah) 9 августа 2018 г.
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— Fulham Football Club (@FulhamFC) 9 августа 2018 г.
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— Sergio Rico González (@sergiorico25) 9 августа 2018 г.