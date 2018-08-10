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    «Фулхэм» арендовал вратаря Рико у «Севильи», защитника Фосу-Менса у «МЮ» и нападающего Вьетто у «Атлетико»

    «Фулхэм» арендовал трех игроков в последний день трансферного окна: голкипера Серхио Рико у «Севильи», защитника Тимоти Фосу-Менса у «Манчестер Юнайтед» и нападающего Лусиано Вьетто у «Атлетико».

    Контракт с каждым игроком рассчитан на один сезон.

    Последний сезон Вьетто провел в аренде в «Валенсии», Фосу-Менса – в «Кристал Пэлас». Рико выступал за «Севилью» и сыграл в 24 матчах Примеры.

    Источник: ФК «Фулхэм»

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    10.08.2018 01:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 10 августа 2018, 01:46

      Вот это я понимаю за купились!
      Норм составчик собрали, будет интересно посмотреть.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > The_Enot 10 августа 2018, 09:27

      точнее заарендовались. скорее всего, через год придётся всех их вернуть.

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