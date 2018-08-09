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    Суд лишил Смолова водительских прав на один год

    Суд наказал нападающего «Локомотива» Федора Смолова лишением водительских прав сроком на один год.

    «Суд постановил лишить Смолова Федора Михайловича права управления транспортным средством на один год», – сказал судья.

    Правосудие признало футболиста виновным в нарушении статьи 12.27 КоАП РФ «За оставление места ДТП». Сам Смолов на заседании отсутствовал. По словам представителя форварда, он находится в командировке. Также она сообщила, что Смолов признал вину и полностью возместил ущерб, который составил 58 тысяч рублей.

    В ночь на 1 августа автомобиль, за рулем которого находился Смолов, не справился с управлением и вылетел на обочину на одной из улиц Краснодара, сбив дорожное заграждение. Футболист не стал дожидаться полиции, покинув место ДТП. Позже он завил, что не дождался сотрудников правоохранительных органов из-за плохого самочувствия. В результате происшествия никто не пострадал.

    Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел

    Источник: ТАСС

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    09.08.2018 16:21
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 9 августа 2018, 21:36

      Ну хоть какое то наказание получил.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 9 августа 2018, 21:19

      И правильно сделали.
      Пусть футболом займётся, а не ночными гулянками и гонками.

      0
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 9 августа 2018, 21:05

      А зачем ему теперь водительские права? Ему теперь РЖД персональный паровоз выдаст.)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 19:44

      ну такой итог примерно и предполагался, если еще не совсем потерян то этот эпизод станет ему уроком если же нет мы еще о нем услышим в подобном контексте.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1328

      ruded 9 августа 2018, 19:09

      пьяненький поди был....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 9 августа 2018, 19:00

      В Москве на метро удобнее)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 августа 2018, 18:54

      У него столько бабла, что он себе целый взвод личных водителей наймёт. А через год опять будет гонять по хайвеям.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 9 августа 2018, 18:45

      а на 15 суток

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 9 августа 2018, 18:21

      Всё по делу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 9 августа 2018, 17:59

      Будет на велосипеде на тренировки ездить!))

      3
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