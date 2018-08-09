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Суд лишил Смолова водительских прав на один год

9 августа 2018, 16:21
26

Суд наказал нападающего «Локомотива» Федора Смолова лишением водительских прав сроком на один год.

«Суд постановил лишить Смолова Федора Михайловича права управления транспортным средством на один год», – сказал судья.

Правосудие признало футболиста виновным в нарушении статьи 12.27 КоАП РФ «За оставление места ДТП». Сам Смолов на заседании отсутствовал. По словам представителя форварда, он находится в командировке. Также она сообщила, что Смолов признал вину и полностью возместил ущерб, который составил 58 тысяч рублей.

В ночь на 1 августа автомобиль, за рулем которого находился Смолов, не справился с управлением и вылетел на обочину на одной из улиц Краснодара, сбив дорожное заграждение. Футболист не стал дожидаться полиции, покинув место ДТП. Позже он завил, что не дождался сотрудников правоохранительных органов из-за плохого самочувствия. В результате происшествия никто не пострадал.

Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор
Комментарии (26)
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Lester84
1533821077
Не беда. С его зарплатой он может себе позволить личного водителя
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KOLBIS
1533821395
Купит новые...50 штук...
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AHTUNGBOL
1533821616
А шо, в Москве права нужны??
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bset
1533822025
В Москве права особо и не нужны.
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vladimir-7
1533822403
Будет ездить в Баковку на электричке, а в Черкизово на самокате.
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insider_retro
1533822640
Водительское удостоверение - это не самое значимое из того, чего он лишился в этом году...
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Сильвербой
1533825519
Почему не на сутках????
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Алеха32
1533826594
Трусс и походу алкашь раз убежал
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Cules2013
1533830065
У него столько бабла, что он себе целый взвод личных водителей наймёт. А через год опять будет гонять по хайвеям.
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OfaZavr
1533833072
ну такой итог примерно и предполагался, если еще не совсем потерян то этот эпизод станет ему уроком если же нет мы еще о нем услышим в подобном контексте.
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