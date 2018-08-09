Суд лишил Смолова водительских прав на один год

Ну хоть какое то наказание получил.
Суд наказал нападающего «Локомотива» Федора Смолова лишением водительских прав сроком на один год.
«Суд постановил лишить Смолова Федора Михайловича права управления транспортным средством на один год», – сказал судья.
Правосудие признало футболиста виновным в нарушении статьи 12.27 КоАП РФ «За оставление места ДТП». Сам Смолов на заседании отсутствовал. По словам представителя форварда, он находится в командировке. Также она сообщила, что Смолов признал вину и полностью возместил ущерб, который составил 58 тысяч рублей.
В ночь на 1 августа автомобиль, за рулем которого находился Смолов, не справился с управлением и вылетел на обочину на одной из улиц Краснодара, сбив дорожное заграждение. Футболист не стал дожидаться полиции, покинув место ДТП. Позже он завил, что не дождался сотрудников правоохранительных органов из-за плохого самочувствия. В результате происшествия никто не пострадал.
Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел