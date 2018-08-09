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  • Геркус: «Локомотив» подписал одного из лучших российских форвардов на сегодняшний день. Контракт рассчитан на четыре года»

Геркус: «Локомотив» подписал одного из лучших российских форвардов на сегодняшний день. Контракт рассчитан на четыре года»

9 августа 2018, 15:30
10

Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал сроки контракта с нападающим Фeдором Смоловым.

Сегодня 28-летний футболист перешел в московский клуб из «Краснодара».

«Ждeм ярких выступлений от Фeдора на протяжении следующих четырeх лет. Мы подписали одного из лучших российских форвардов на сегодняшний день», – сказал Геркус.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 9 миллионов евро, а зарплата Смолова – в районе 3 миллионов.

В нынешнем сезоне Смолов провeл за «Краснодар» два матча в РПЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор Геркус Илья
Комментарии (10)
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Саладин
1533818169
не поспоришь)
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Чермындыр
1533820313
Почему одной то всего результативной передачей? А как же пас на Азмуна?
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Axe111
1533820870
Пфф
Ответить
kvm
1533822579
герпес блефует как всегда
Ответить
sergan113
1533824150
Можно поздравить с неплохой трансферной компанией. И постучать по дереву, на всякий случай.
Ответить
Сильвербой
1533825774
Значит совсем у нас плохо с футболом!
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3a zenit
1533828609
Геркус красавчик-спасибо что наши дятлы-руководители не взяли это говно в команду.
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