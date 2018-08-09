Геркус: «Локомотив» подписал одного из лучших российских форвардов на сегодняшний день. Контракт рассчитан на четыре года»

Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал сроки контракта с нападающим Фeдором Смоловым.

Сегодня 28-летний футболист перешел в московский клуб из «Краснодара».

«Ждeм ярких выступлений от Фeдора на протяжении следующих четырeх лет. Мы подписали одного из лучших российских форвардов на сегодняшний день», – сказал Геркус.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 9 миллионов евро, а зарплата Смолова – в районе 3 миллионов.

В нынешнем сезоне Смолов провeл за «Краснодар» два матча в РПЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.