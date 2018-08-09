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    Геркус: «Локомотив» подписал одного из лучших российских форвардов на сегодняшний день. Контракт рассчитан на четыре года»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус назвал сроки контракта с нападающим Фeдором Смоловым.

    Сегодня 28-летний футболист перешел в московский клуб из «Краснодара».

    «Ждeм ярких выступлений от Фeдора на протяжении следующих четырeх лет. Мы подписали одного из лучших российских форвардов на сегодняшний день», – сказал Геркус.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около 9 миллионов евро, а зарплата Смолова – в районе 3 миллионов.

    В нынешнем сезоне Смолов провeл за «Краснодар» два матча в РПЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2018 15:30
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 августа 2018, 18:30

      Геркус красавчик-спасибо что наши дятлы-руководители не взяли это говно в команду.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 августа 2018, 17:42

      Значит совсем у нас плохо с футболом!

      1
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      Рейтинг: +361

      sergan113 9 августа 2018, 17:15

      Можно поздравить с неплохой трансферной компанией. И постучать по дереву, на всякий случай.

      0
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      Рейтинг: +2251

      kvm 9 августа 2018, 16:49

      герпес блефует как всегда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > kvm 9 августа 2018, 17:00

      Как там у свиней? норма? кажись и правда вчера поджарились славненько...

      2
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 августа 2018, 16:21

      Пфф

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 9 августа 2018, 16:11

      Почему одной то всего результативной передачей? А как же пас на Азмуна?

      1
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      Рейтинг: +263

      Саладин 9 августа 2018, 15:36

      не поспоришь)

      1
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