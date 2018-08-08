Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич – лучший молодой игрок мира. Он дороже, чем Погба»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито поделился мнением о полузащитнике команды Сергее Милинковиче-Савиче.

«Сергей – лучший игрок мира на данный момент. Я не получал предложений по его переходу от «Милана», «Ювентуса», «Реала» или «Манчестер Юнайтед». Разумеется, я не спешу его продавать.

Если вы спросите, сколько он стоит, скажу вам, что 29 августа прошлого года я отказался отпустить его за 110 миллионов евро.

За Погба заплатили 105 миллионов («МЮ» в 2016 – прим. «Бомбардира»)? Сергей дороже, потому что он намного сильнее», – сказал Лотито.

Серб пополнил состав римского клуба в августе 2015 года, перейдя из «Генка» за 18 миллионов. В минувшем сезоне 23-летний футболист забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 44 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов.