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    Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич – лучший молодой игрок мира. Он дороже, чем Погба»

    Президент «Лацио» Клаудио Лотито поделился мнением о полузащитнике команды Сергее Милинковиче-Савиче.

    «Сергей – лучший игрок мира на данный момент. Я не получал предложений по его переходу от «Милана», «Ювентуса», «Реала» или «Манчестер Юнайтед». Разумеется, я не спешу его продавать.

    Если вы спросите, сколько он стоит, скажу вам, что 29 августа прошлого года я отказался отпустить его за 110 миллионов евро.

    За Погба заплатили 105 миллионов («МЮ» в 2016 – прим. «Бомбардира»)? Сергей дороже, потому что он намного сильнее», – сказал Лотито.

    Серб пополнил состав римского клуба в августе 2015 года, перейдя из «Генка» за 18 миллионов. В минувшем сезоне 23-летний футболист забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 44 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов.

    Источник: Goal.com

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    08.08.2018 15:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1364

      МВС 10 августа 2018, 20:17

      это его субьективное мнение,не имеющее никакого отношения к действительности.

      2
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 8 августа 2018, 20:02

      мнение президента понятно.вся суть -продать подороже.и ничего более.

      3
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 8 августа 2018, 18:53

      Игрок молодой и перспективный ,если не остановится в росте ,Наверняка попадет в более титулованный клуб.

      1
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 8 августа 2018, 16:10

      синьор Клаудио Лотито вы не в курсе,что Мбаппе лучший

      0
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      ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Garrincha58 8 августа 2018, 18:54

      Мбаппе лучший, факт!
      Но Серёжа точно лучше Погба сегодняшнего

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 августа 2018, 15:58

      Не знаю по поводу лучшего игрока мира, но то что Сергей один из лучших молодых и перспективных игроков мира это да. Я согласен что он лучше , чем Погба ,в принципе они могут делать одно и тоже на поле , но Милинкович-Савич может быть лидером команды , а Поль нет, в этом и вся между ними разница.

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