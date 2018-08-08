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  • Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич – лучший молодой игрок мира. Он дороже, чем Погба»

Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич – лучший молодой игрок мира. Он дороже, чем Погба»

8 августа 2018, 15:13
6

Президент «Лацио» Клаудио Лотито поделился мнением о полузащитнике команды Сергее Милинковиче-Савиче.

«Сергей – лучший игрок мира на данный момент. Я не получал предложений по его переходу от «Милана», «Ювентуса», «Реала» или «Манчестер Юнайтед». Разумеется, я не спешу его продавать.

Если вы спросите, сколько он стоит, скажу вам, что 29 августа прошлого года я отказался отпустить его за 110 миллионов евро.

За Погба заплатили 105 миллионов («МЮ» в 2016 – прим. «Бомбардира»)? Сергей дороже, потому что он намного сильнее», – сказал Лотито.

Серб пополнил состав римского клуба в августе 2015 года, перейдя из «Генка» за 18 миллионов. В минувшем сезоне 23-летний футболист забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 44 играх всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Лацио Сербия Милинкович-Савич Сергей
Комментарии (6)
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hevbn 28
1533733131
Не знаю по поводу лучшего игрока мира, но то что Сергей один из лучших молодых и перспективных игроков мира это да. Я согласен что он лучше , чем Погба ,в принципе они могут делать одно и тоже на поле , но Милинкович-Савич может быть лидером команды , а Поль нет, в этом и вся между ними разница.
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Garrincha58
1533733840
синьор Клаудио Лотито вы не в курсе,что Мбаппе лучший
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zigbert
1533743598
Игрок молодой и перспективный ,если не остановится в росте ,Наверняка попадет в более титулованный клуб.
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Marley Bob
1533747745
мнение президента понятно.вся суть -продать подороже.и ничего более.
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МВС
1533921448
это его субьективное мнение,не имеющее никакого отношения к действительности.
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