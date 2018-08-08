Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Это'О – о проблемах «Анжи»: «Нет ничего невозможного для дагестанцев»

    Экс-нападающий «Анжи» Самуэль Это'О поддержал махачкалинский клуб. 1 августа налоговая служба арестовала единственный счет дагестанцев.

    «Добрый день (или вечер) мои дорогие друзья из «Анжи»! Я знаю, что сейчас вы переживаете тяжелый период.

    Но нет ничего невозможного... для дагестанцев! Я вам желаю, несмотря ни на что, провести очень хороший сезон! «Анжи», вперед! Удачи!», – сказал камерунец в видеоролике, опубликованном в твиттере клуба.

    Бывший игрок «Барселоны», «Интера» и «Челси» выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 клуб.

    Ранее с обращением к клубу выступил бывший экс-команды Роберто Карлос.

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2018 14:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 18:43

      лучше раскошеливайся Самуэль, когда-то сам деньгу клянчил а теперь время Анжи помочь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 8 августа 2018, 18:27

      Переживает за судьбу команды Самуэль.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 августа 2018, 18:15

      анжи вперед ! но на меня не рассчитывайте я изчез

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 8 августа 2018, 16:51

      "вы держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья"
      мог бы не видосом, а деньгами помочь.в своё время миллионы выносил из анжи)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 8 августа 2018, 16:22

      Самый конченный футболист современности

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11