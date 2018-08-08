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  • Это'О – о проблемах «Анжи»: «Нет ничего невозможного для дагестанцев»

Это'О – о проблемах «Анжи»: «Нет ничего невозможного для дагестанцев»

8 августа 2018, 14:40
5

Экс-нападающий «Анжи» Самуэль Это'О поддержал махачкалинский клуб. 1 августа налоговая служба арестовала единственный счет дагестанцев.

«Добрый день (или вечер) мои дорогие друзья из «Анжи»! Я знаю, что сейчас вы переживаете тяжелый период.

Но нет ничего невозможного... для дагестанцев! Я вам желаю, несмотря ни на что, провести очень хороший сезон! «Анжи», вперед! Удачи!», – сказал камерунец в видеоролике, опубликованном в твиттере клуба.

Бывший игрок «Барселоны», «Интера» и «Челси» выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 клуб.

Ранее с обращением к клубу выступил бывший экс-команды Роберто Карлос.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи Камерун Это'О Самуэль
Комментарии (5)
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Loko_Roma
1533734526
Самый конченный футболист современности
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Chesn0k
1533736281
"вы держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья" мог бы не видосом, а деньгами помочь.в своё время миллионы выносил из анжи)
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Полная Канистра
1533741352
анжи вперед ! но на меня не рассчитывайте я изчез
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zigbert
1533742040
Переживает за судьбу команды Самуэль.
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OfaZavr
1533743001
лучше раскошеливайся Самуэль, когда-то сам деньгу клянчил а теперь время Анжи помочь.
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