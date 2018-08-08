Это'О – о проблемах «Анжи»: «Нет ничего невозможного для дагестанцев»

лучше раскошеливайся Самуэль, когда-то сам деньгу клянчил а теперь время Анжи помочь.
Экс-нападающий «Анжи» Самуэль Это'О поддержал махачкалинский клуб. 1 августа налоговая служба арестовала единственный счет дагестанцев.
«Добрый день (или вечер) мои дорогие друзья из «Анжи»! Я знаю, что сейчас вы переживаете тяжелый период.
Но нет ничего невозможного... для дагестанцев! Я вам желаю, несмотря ни на что, провести очень хороший сезон! «Анжи», вперед! Удачи!», – сказал камерунец в видеоролике, опубликованном в твиттере клуба.
Бывший игрок «Барселоны», «Интера» и «Челси» выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 клуб.
Ранее с обращением к клубу выступил бывший экс-команды Роберто Карлос.
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— ФК «Анжи» (@fc_anji) 8 августа 2018 г.